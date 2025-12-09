Apple Fitness+健身服務12/15登台 月付150元享12種體能訓練課程

Apple Fitness+健身服務將於12/15在台灣及其他27個國家地區推出。蘋果提供



美商蘋果近日宣布，「Apple Fitness+」健身服務將於12月15日在台灣及其他27個國家地區推出，這是該服務自五年前推出以來規模最大的一次擴展計畫。使用者每月支付150元，即可訂閱 Apple Fitness+ 服務的12種體能訓練，包括肌力訓練、瑜伽、HIIT、皮拉提斯、舞蹈、健身車、踢拳和冥想，每集長度介於5至45分鐘。

Apple 健身科技副總裁 Jay Blahnik 表示，透過在 Apple 裝置間的順暢整合，Fitness+ 鼓勵使用者每天過得更健康。結合透過 Apple Watch 或 AirPods Pro 3 即時在螢幕上呈現的個人數據，以及能在 iPhone 或 iPad 上隨身使用的便利性，將為使用者帶來無可比擬的動力。這是 Apple Fitness+ 迄今規模最大的一次擴展，將這個體驗帶給全球更多使用者。

隨著這次擴展，全球49個國家和地區的使用者可在 iPhone、iPad 和 Apple TV 上使用這項服務的12種體能訓練，包括肌力訓練、瑜伽、HIIT、皮拉提斯、舞蹈、健身車、踢拳和冥想，每集長度介於5至45分鐘。

使用者可搭配 Apple Watch 強化 Fitness+ 訓練體驗，或使用 AirPods Pro 3 並直接在螢幕上查看個人測量指標，例如心率、消耗的卡路里、「活動記錄」圓圈的進度，還有「燃脂進度列」，讓使用者能將自己的訓練強度與完成同一訓練的他人比較。透過「自訂計畫」，Fitness+ 會依據使用者的體能訓練與冥想偏好，包括最常進行的活動、訓練時長、教練、音樂等，自動建立個人化排程。

Apple Fitness+ 與 Apple Music 的深度整合，帶來 Upbeat Anthems、Latest Hits、嘻哈/R&B、Latin Grooves 等振奮人心的音樂類型，使音樂成為 Fitness+ 體驗的關鍵要素。現在，Fitness+ 還新增 K-Pop 音樂類型，進一步點燃訓練氛圍。所有訓練項目都將提供 K-Pop 音樂，並且收錄頂尖藝人的全球熱門作品。

Apple Fitness+ 以訂閱服務方式提供，價格每月 NT$150 或每年 NT$1,190，並可額外與至多五位家庭成員共享。

目前，Fitness+ 適用地區包括澳洲、奧地利、巴西、加拿大、哥倫比亞、法國、德國、印尼、愛爾蘭、義大利、馬來西亞、墨西哥、紐西蘭、葡萄牙、俄羅斯、沙烏地阿拉伯、西班牙、瑞士、阿拉伯聯合大公國、英國和美國。12月15日起，服務地區將新增智利、香港、印度、荷蘭、挪威、菲律賓、波蘭、新加坡、瑞典、台灣、越南，以及其他17個國家和地區。

蘋果指出，凡自 Apple 或 Apple 授權經銷商購買可執行最新作業系統軟體的全新 Apple Watch、iPhone、iPad 或 Apple TV，或購買 AirPods Pro 3 或 Powerbeats Pro 2 的顧客，皆可獲得三個月的 Apple Fitness+ 服務。

