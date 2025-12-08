Apple Fitness+ 將於 12 月 15 日登陸台灣，每月 NT$150

Apple Fitness+ 將於 12 月 15 日登陸香港，每月 HK$58

Apple 今日宣布早在 2020 年末便已於美國推出的 Apple Fitness+ 健身訂閱服務將從 12 月 15 日起擴展至 17 個新的國家及地區，其中包括了台灣市場。該服務每月的價格為 NT$150，年費是 NT$1,190，可與多達 5 位家庭成員共享。顧客凡於 Apple Store 或授權經銷商購買 Apple Watch、iPhone、iPad、AirPods Pro 3、Powerbeats Pro 2 或可運行最新系統的 Apple TV ，即可獲得 3 個月的 Apple Fitness+ 免費試用。

Apple Fitness+ 可提供多達 12 種不同類型的體能訓練，包括肌力訓練、瑜伽、高強度間歇訓練（HIIT）、普拉提、舞蹈、踩單車、踢拳和冥想等，單集訓練時長為 5 分鐘至 45 分鐘不等。配合相應硬體，使用者可直接在螢幕上查看心率、卡路里消耗量、「健身記錄」圓圈進度等個人數據。此外它還設有「Custom Plans」功能可根據你的體能訓練和冥想偏好，包括最常完成的活動、時長、教練、音樂等，自動制定最適合的時間表。

Apple Fitness+ 硬體 / 軟體要求

運行 iOS 16.1 或更新版本的 iPhone 8 或更新型號

運行 watchOS 7.2 或更新版本的 Apple Watch Series 3 或更新型號，並已配對運行 iOS 14.3 或更新版本的 iPhone 6s 或更新型號。

