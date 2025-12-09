Apple Fitness+登台倒數！12／15上線支援K-Pop訓練

【記者趙筱文／台北報導】Apple宣布旗下獲獎肯定的健身與身心健康服務Apple Fitness+將於12月15日首次在台灣上線，這同時也是服務自5年前推出以來規模最大的一次全球擴展。Apple健身科技副總裁Jay Blahnik表示，Fitness+藉由Apple Watch或AirPods Pro 3在螢幕呈現即時數據，結合iPhone與iPad的便攜性，能為用戶帶來「無可比擬的動力」。官方也強調，此次擴展將讓全球49個國家與地區的使用者首次接觸12種類型的完整訓練內容，涵蓋肌力、瑜伽、HIIT、皮拉提斯、舞蹈、健身車、踢拳、冥想等，時長介於5至45分鐘。

在訓練模式中，使用者可透過Apple Watch查看心率、卡路里、活動紀錄圓圈進度與「燃脂進度列」等個人指標；若搭配AirPods Pro 3，也能直接在螢幕上同步顯示相關數據。Fitness+同時提供「自訂計畫」功能，依據常用項目、時長、教練與音樂喜好自動建立排程；「Stay Consistent」則提供預先設計的日常行程；「Push Further」協助進階用戶提升挑戰強度；新手亦可透過「Get Started」依個人偏好快速入門。

這次更新也擴大音樂體驗。Fitness+與Apple Music深度整合，新增K-Pop類型，所有訓練內容皆可選用韓流音樂，並加入全球頂尖藝人的歌曲。同時，「焦點之星」系列持續以單一藝人為核心打造整套歌單，涵蓋Taylor Swift、Beyoncé、BTS、Selena Gomez、Coldplay等。另一項深受使用者喜愛的音訊體驗「健走趣」則加入F1車手角田裕毅（Yuki Tsunoda）等名人，使用者可在走路時聽見嘉賓分享故事與音樂。

Fitness+也整理多款主題訓練「特集」，包含「跑出你的第一個5K」、「不只鍛鍊核心的皮拉提斯」、「赤腳訓練」、「So Fresh！90年代舞曲」等，並提供12種冥想主題，包括「平靜心情」、「一夜好眠」與「聲浴」，協助恢復能量與提升正念。

Apple Fitness+採訂閱制，月費$150、年費$1,190，可與最多5名家庭成員共享。12月15日起，台灣、香港、荷蘭、挪威、新加坡、瑞典、越南等多個市場將同步加入服務；德文與西班牙文配音亦將於同日推出，日本版本預計明年初上線。凡購買支援最新系統的全新Apple Watch、iPhone、iPad、Apple TV，或購買AirPods Pro 3、Powerbeats Pro 2者，可享三個月Fitness+免費體驗。

Fitness+需搭配iPhone 8或更新機型（iOS16.1以上），或Apple Watch Series 3以上錶款並配對支援iOS14.3以上的iPhone使用。

「特集」是從Fitness+資料庫中策選而成的一系列訓練與冥想內容，依主題編排，幫助使用者達成目標或找到符合自身興趣的訓練。Apple官網

