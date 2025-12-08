蘋果稍早宣布，旗下健身與身心健康服務Apple Fitness+確定將於12月15日正式在台灣上線。這是該服務自五年前推出以來規模最大的一次擴展計畫，除了台灣之外，也將同步登陸香港、新加坡等市場。

Apple Fitness+健身訂閱服務確認12/15登台，可與家人共享、支援AirPods Pro 3即時數據

生態系整合：用AirPods Pro 3也能「看」即時數據

與市面上其他健身App或YouTube影片最大不同，在於Fitness+與蘋果硬體生態系的深度整合。

蘋果健身科技副總裁Jay Blahnik表示，透過蘋果裝置間的整合，能為使用者帶來無可比擬的動力。使用者在iPhone、iPad或Apple TV上觀看訓練影片時，若同時配戴 Apple Watch，螢幕上會即時同步顯示心率、卡路里消耗量，以及「活動記錄」圓圈的進度。

此次更新也支援新款AirPods Pro 3，即便沒有Apple Watch，使用者也能透過耳機在螢幕上查看個人測量指標。此外，著名的「燃脂進度列」 (Burn Bar)功能，將讓使用者能匿名與先前做過同一組訓練的其他人比較強度，激發競爭心態。

12種訓練課程+ K-Pop音樂助陣

內容方面，Fitness+提供12種體能訓練項目，包含肌力訓練、瑜伽、HIIT (高強度間歇訓練)、皮拉提斯、舞蹈、健身車、踢拳和冥想等，每集長度從5分鐘到45分鐘不等。

為了讓運動不無聊，音樂是關鍵要素。Fitness+與Apple Music深度整合，除了既有的嘻哈、R&B等曲風，現在更新增了K-Pop音樂類型，收錄頂尖藝人的全球熱門作品。而在「焦點之星」 (Artist Spotlight)系列中，則收錄了Taylor Swift、Beyoncé、BTS等重量級藝人的專屬訓練歌單。

針對喜歡戶外活動的人，「健走趣」 (Time to Walk)功能讓使用者能聆聽名人分享故事。最新一集來賓正是Formula 1 (F1) 賽車手角田裕毅 (Yuki Tsunoda)。

「自訂計畫」幫你排課表

對於不知道該練什麼的人，Fitness+提供了「自訂計畫」 (Custom Plans)功能。系統會依據使用者的偏好 (如活動類型、時長、教練、音樂)，自動建立個人化的訓練排程。此外還有「特集」功能，提供如「跑出你的第一個5K」或「赤腳訓練」等主題式內容。

月費新台幣150元，一人訂閱全家享用

至於大家最關心的價格，Apple Fitness+在台灣的訂閱費用為每月新台幣150元，或是以每年新台幣1190元價格訂閱。最佛心的是，此訂閱方案可與最多5位家庭成員共享，無需額外付費。

為了推廣服務，凡購買全新Apple Watch、iPhone、iPad、Apple TV，或新款AirPods Pro 3、Powerbeats Pro 2的顧客，均可獲得3個月的免費體驗。

Fitness+須搭配搭載iOS 16.1以上的iPhone 8後續機型，或是watchOS 7.2以上的Apple Watch Series 3等後續錶款使用。雖然目前尚未支援中文配音 (德文與西班牙文配音將於12月15日上線，日文配音與日本市場則於明年初推出)，但預期將會提供中文字幕，讓台灣使用者無縫接軌。

