Apple × Google Gemini 合作成果將亮相 Siri 最快 2 月登場？

Apple 蘋果和 Google 日前發布聯合聲明，宣布雙方達成協議，未來蘋果會把 Google Gemini AI 模型當作底層技術，進而支援 Apple Intelligence 功能。而根據《彭博社》最新報導，蘋果與 Google Gemini 在 AI 的合作成果，最快將在 iOS 26.4 中推出，預計會在 2 月登場。

不再只是畫大餅，新一代 Siri 即將公開展示

《彭博社》科技記者 Mark Gurman 在最新的報導中指出，蘋果公司內部預計在 2 月中旬過後，向媒體展示新版 Siri 的實際運作方式。

廣告 廣告

儘管目前還無法確定這次 Siri 展示活動的規模，究竟蘋果會選擇以大型發表會形式舉辦，或選擇小規模、控管嚴格的媒體簡報會議方式，但最重要的是蘋果終於準備讓外界看到 Siri 升級後的成果。

iOS 26.4 的 Siri，會有哪些實質改變？

根據目前資訊，iOS 26.4 作業系統的 Siri 升級重點並不是操作介面更新，而是會有幾項明顯的變化：

螢幕感知能力：Siri 能理解你當下正在看的內容，根據畫面直接回答問題

更強的情境理解：結合個人使用情境與偏好，回應方式會更貼近使用習慣，不再制式化

跨 App 操作能力：Siri 不只能回答問題，還能依照指令在不同 App 間完成實際操作

據悉，升級版 Siri 新增的這些功能背後，依靠的是蘋果「Apple Foundation Models v10」模型，它的參數規模高達 1.2 兆。雖然模型是在蘋果私有雲端運算（Private Cloud Compute）伺服器上進行運算，但是模型底層正是 Google Gemini。

更大的佈局在後頭，iOS 27 將導入聊天式 AI

更值得一提的是，iOS 26.4 作業系統的升級版 Siri 只是第一步。

真正的大改版，可能會落在 iOS 27 與 macOS 27。Mark Gurman 先前才透露，蘋果打算在作業系統裡加入接近聊天機器人的功能。這些功能由下一代 Apple Foundation Models v11 提供支援，而且 AI 能力會愈來愈接近 Gemini 3，甚至整體表現有可能會超越 iOS 26.4 作業系統。

不過，也因為運算需求會更高，部分進階功能未來可能需要仰賴 Google 的基礎設施，因此目前雙方仍在持續協調細節。

為什麼最後選了 Google？談判內幕曝光

只是以 AI 模型來說，其實 Google 並不是蘋果的考量對象。

先前曾有消息傳出，蘋果與 Anthropic 及 OpenAI 接觸，但是 Anthropic 開出的合作條件是希望能簽署多年合約，每年金額高達數十億美元；OpenAI 則積極布局硬體與挖角人才，甚至與 Jony Ive 合作，與蘋果長期策略產生衝突。

加上先前法院裁定認為蘋果與 Google 搜尋引擎的合作不構成壟斷後，蘋果經過評估認為 Gemini 反而成了相對安全、合理的選擇。

話說回來，距離蘋果首次透露 Apple Intelligence 技術，迄今已經將近 2 年，雖然蘋果的 AI 策略相對其他公司來說，確實開發速度慢了一些；但如果經過 iOS 26.4 升級之後，升級版 Siri 真的會更聰明，那麼肯定會給使用者不同的觀感與期待。

原文刊登於：三嘻行動哇

圖片及資料來源：9to5mac、Bloomberg

▶▶▶看更多三嘻行動哇文章🔥🔥🔥

iPhone殺手現身？OpenAI證實2026推出「神秘硬體」，手機時代要結束了！

工程師只是棋子？揭穿xAI爆料背後的真相

VR遊戲閃邊站！Meta 撤資後將重心轉向 AI 與智慧眼鏡

F1 進入空間運算時代！Red Bull 2026 新車發表：iPhone 直播只是前菜

玩瘋了！玩家打造「會反擊」的第一人稱射擊模擬器，反饋真實物理傷害