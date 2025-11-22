蘋果攜手藝術家Bailey Hikawa推出售價達70美元的MagSafe手機支架，強調無障礙設計與現代雕塑美學

繼近期推出引發熱議的高價編織配件iPhone Pocket後，蘋果再度宣布與洛杉磯藝術家暨工業設計師Bailey Hikawa合作，推出一款名為「Hikawa Phone Grip & Stand」的MagSafe手機支架，能透過磁吸形式固定在iPhone (或同樣支援磁吸的手機)當作握把或支架配件使用。

這款支援MagSafe的配件主打結合現代藝術與實用性，雖然售價達70美元 (約新台幣2200元) 仍稱不上平價，但相比蘋果近期與三宅一生合作打造的iPhone Pocket，價格明顯減少許多。

靈感源自現代雕塑，強調無障礙人體工學

這款配件在外觀設計上標榜受到「現代雕塑」的啟發，目前提供兩種配色選擇。除了藝術性，功能性也是其強調重點：

• MagSafe磁吸與雙向支架：透過MagSafe機制吸附於iPhone背面，官方強調其可「輕鬆拆卸」。作為支架使用時，支援垂直與水平兩種觀看角度，滿足不同使用情境 。

• 無障礙設計 (Accessibility)：蘋果指出，此配件的人體工學外型是「從頭開始即考量無障礙性」設計。Bailey Hikawa在開發過程中，直接參考了受肌力、靈巧度與手部控制影響的身障人士之意見回饋，提供更省力穩固的握持體驗。

藝術家聯名溢價，比「手機襪」好入手？

Bailey Hikawa過去便以製作獨具風格的手機殼（以及引人注目的馬桶蓋設計）而聞名 。雖然市面上類似功能的通用握把支架通常僅需10美元左右，但有了藝術家聯名與特殊設計加持，價格自然水漲船高。

目前僅先在美國境內銷售

相較iPhone Pocket在美國、日本及台灣在內市場提供銷售，目前由Bailey Hikawa打造的MagSafe手機支架僅在美國境內銷售。

