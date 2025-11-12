今年初公布代號為「Confetti」的「活動邀約」App，讓使用者能透過圖片製作邀請函，甚至可藉由「Apple Intelligence」服務的「影像樂園」 (Image Playground)功能製作圖像，藉此邀請特定對象參與活動之後，蘋果稍早將此App更新至1.6版本，讓活動邀約者能更清楚掌握受邀者是否攜伴參加，或是否會有兒童一同參與活動。

蘋果更新活動邀約App，精確掌握賓客「攜伴」與「兒童」人數

隨著年末假期派對季即將到來，蘋果釋出旗下官方活動管理應用程式「活動邀約」 (Apple Invites)的1.6版本更新。此次更新鎖定活動主辦方長期以來的痛點，讓受邀賓客在回覆邀請時，不僅能確認出席與否，更能詳細註明隨行團隊 (Plus-ones) 的具體構成，明確區分成人與兒童的數量，讓派對規劃更加精準。

解決痛點：不再只有「Yes or No」、精確掌握攜伴狀況

在先前的版本中，「活動邀約」僅支援簡單的「是」或「否」的制式回覆，導致主辦方往往難以準確預估實際到場的總人數，尤其是當賓客攜帶家眷或朋友出席時，人數的誤差常造成餐飲準備上的困擾。

而在1.6版本更新後，受邀者可以具體填寫隨行人數。蘋果更特別將「兒童」數量獨立列出，這對於需要準備兒童餐椅、規劃親子活動，或是估算酒精與非酒精飲料比例的主辦方來說，將是一項極為實用的改進。

同時，此項更新正好趕上即將到來的感恩節、聖誕節與跨年派對旺季，將有助於提升整體的活動體驗。

使用門檻：需iOS 18以上系統，主辦者依然需為iCloud+訂閱用戶

至於使用條件方面，雖然用戶目前可以在App Store上免費下載最新版本的「活動邀約」，但蘋果對於系統環境與帳戶資格仍設有一定門檻。

首先，為了確保功能正常運作，所有參與者 (包含主辦者與賓客)的裝置系統，都必須升級至iOS 18或更高版本。此外，雖然受邀的賓客可以免費使用回覆功能，但若要「發起」活動，活動組織者本人必須是iCloud+服務的付費訂閱用戶。

這樣的設計也凸顯蘋果在推廣自家服務生態系上的策略，透過將實用的生活工具與訂閱服務綁定，進一步提升iCloud+的附加價值與用戶黏著度。

