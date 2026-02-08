相比過往蘋果在線上官網條列多款預設配置規格機種，若消費者有進一步客製化需求，才針對顏色、記憶體、儲存容量，以及鍵盤格式、是否預裝Final Cut Pro或Logic Pro軟體的情況，蘋果稍早悄悄更新Mac機種在官網上的選購流程，將能比照iPhone等產品先選擇螢幕尺寸、顏色、螢幕規格、處理器規格，並且能接續選擇記憶體、儲存容量等規格。

蘋果官網更新Mac機種線上選購流程：全面改採「逐項客製化」，可能為接下來更新機種作準備

從「套餐」變「單點」，規格搭配更自由

跟先前的選購流程對比，新版介面可讓使用者更直覺選擇，而非針對蘋果預先配置規格進行調整 (甚至部分規格還無法任意調整，例如選擇入門款處理器時，將無法選擇更高容量記憶體配置，或是無法選擇特定容量)，同時也讓規格客製化更具彈性。

在新版介面中，購買體驗更像是一條流水線：

• 外觀：先選顏色。

• 核心：選擇處理器規格 (例如M5/M4 Pro/M4 Max)。

• 規格：選擇記憶體大小、儲存空間。

• 配件與軟體：選擇電源轉接器瓦數，以及是否預載Final Cut Pro或Logic Pro等專業軟體。

這種設計雖然讓購買流程變長，但也讓消費者能更清楚地意識到每一個規格升級所需的額外成本，且能更靈活地組合出符合自己需求的機器，同時也終於可以在入門規格處理器搭配超高容量記憶體)。

為了迎接M5世代處理器的複雜規格？

蘋果在去年更新的M5處理器做了明顯的GPU設計調整，其中整合神經網路處理單元，並且將統一記憶體架構上的資料傳輸頻寬加大，目的是為了提高Mac機種上的AI執行運算效率，甚至搭配Thunderbolt 5的RDMA (遠端直接記憶體存取)技術，讓Mac Studio或MacBook Pro能透過Thunderbolt 5串連形成小型「低延遲運算叢集」，讓對隱私數據敏感的中小型企業、新創公司，或是醫療機構等，能在本地端跑起參數規模可觀的私有模型。

因此對於接下來選購M5處理器規格的Mac機種需求，可能更多會是挑選入門款M5處理器規格，但是選擇搭配更高記憶體與儲存容量，藉此在Mac機種執行大型語言模型推論，讓更多潛在用戶族群能更有彈性選擇符合需求的Mac機種。

分析觀點

而這次介面改版看似只是網頁設計的調整，其實更反映蘋果在供應鏈管理上的極致自信。

過去推「標準配置」，是為了方便經銷商囤貨與庫存管理。現在全面推向「客製化」，代表蘋果對於後端的生產與物流調度掌握度更高，希望能減少特定冷門規格式微所產生庫存壓力，讓生產線更貼近消費者的實際需求。

對於消費者來說，好處是選擇變多，但壞處是對於不懂規格的「小白」用戶來說，少了官方幫忙配好的「懶人包」，選購時的決策疲勞可能會增加。

