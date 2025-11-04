Apple Intelligence 正式支援繁體中文！ iOS 26.1 十大 AI 功能懶人包
Apple 終於為台灣用戶帶來期待已久的好消息！ 隨著 iOS 26.1、iPadOS 26.1 的最新更新，Apple Intelligence 正式擴展支援繁體中文。這套深度整合的 Apple Intelligence 功能，強調以裝置上 (on-device) 運算為基礎，並結合 「私密雲端計算」 (Private Cloud Compute) 技術，旨在提供強大智能的同時，極致保障用戶私隱。
👉Apple Intelligence 終於支援廣東話！編輯冒險升級開發者 Beta 同你試
軟、硬件要求：
Apple Intelligence 適用於 iPhone 15 Pro、iPhone 16 或更新型號，並已經更新至 iOS 26.1 正式版。
AirPods 的「即時翻譯」功能適用於已安裝最新韌體的 AirPods 4 「主動消噪」型號、AirPods Pro 2 及更新型號，配對已啟用 Apple Intelligence 的 iPhone。
1. 更自然的 Siri
Siri 迎來了重大升級。憑藉 Apple Intelligence 強大的語言理解能力，Siri 變得更自然、更靈活。即使你口齒不清，它也能理解你的指令，並且能夠維持上下文情景。你更可以在文字與語音輸入之間流暢切換，隨時選擇最方便的互動方式。
2. 系統級 「書寫工具」 (Writing Tools)
無論你是在 「郵件」 (Mail)、Pages 還是第三方 App 中書寫，「書寫工具」 都能提供全系統支援。它能幫你重寫 (rewrite)、校對 (proofread) 和撮寫 (summarize) 內容，讓你的文字表達更準確、更專業。
3. 「即時翻譯」 (Live Translation)
語言不再是隔閡。「即時翻譯」 功能順暢整合至 「訊息」 (Messages)、FaceTime 和 「電話」 (Phone) App。甚至在你使用 AirPods Pro 3 時，也能由 iPhone 驅動即時翻譯，讓面對面交流再無障礙。
4. 「影像樂園」 (Image Playground)
想創作有趣的圖像話咁易。「影像樂園」 讓你透過輸入文字描述（如主題、服裝、地點），即時生成 3D 動畫、插畫或素描風格的影像。你甚至可以利用相片圖庫中的人物，創作與朋友相似的有趣圖像。
5. 自創個人化 Genmoji
標準的 Emoji 已經滿足唔到你？ Apple Intelligence 允許你輸入文字描述，創作獨一無二的 Genmoji。你亦可以混合多個 Emoji，或使用朋友的相片來創作專屬表情符號，讓對話更添玩味。
6. 「相片」 (Photos) App 智能升級
搵相變得更簡單。全新的 「自然語言搜尋」 (Natural Language Search) 讓你用日常說話（例如：「身穿紅裙跳舞的 Maya」）就能覓得特定相片。同時，「清除」 (Clean Up) 工具能智能移除相片背景中令人分心的物件或人物。
7. 「視覺智能」 (Visual Intelligence)
「視覺智能」 讓你的相機和螢幕截圖「睇得明」。你只需啟動功能，AI 就能助你快速了解眼前的物件、地點，或螢幕上的內容。
8. 「影像魔術棒」 (Image Wand)
在 「備忘錄」 (Notes) App 中，「影像魔術棒」 (Image Wand) 能將你隨手畫的草圖，即時轉化為精細的圖像。你甚至可以在空白位置畫圈，AI 會根據上下文自動生成相關插圖，豐富筆記內容。
9. 郵件與通知智能排序
「郵件」 App 新增 「優先郵件」 (Priority Mail) 欄目，自動置頂最緊急的電郵，並提供內容摘要。同時，「優先通知」 (Priority Notifications) 和全新 「減少干擾」 (Reduce Interruptions) 專注模式，助你過濾雜訊，保持專注。
10. 智能 「捷徑」 (Shortcuts) 自動操作
Apple Intelligence 亦強化了 「捷徑」 App。用戶可以運用智能操作功能，建立更強大的自動化流程，例如自動撮要文字，或呼叫 「影像樂園」 創作圖像，且同樣確保過程私密。
