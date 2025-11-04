蘋果Apple Intelligence 功能即日起釋出「繁體中文」版本｜12項新功能一次看

在 iOS 26.1、iPadOS 26.1、MacOS Tahoe 26.1 開放升級後，Apple Intelligence 即日起新增支援包含繁體中文在內的八種語言。Apple Intelligence 提供深度整合的 AI 功能，例如「即時翻譯」、視覺智慧、「書寫工具」、影像生成工具、「照片」中的「清除」功能等，功能橫跨 iPhone、iPad 和 Mac。

1.即時翻譯

「即時翻譯」協助使用者在選定的語言之間來回溝通。此功能與「訊息」、FaceTime 和「電話」無縫整合。使用者也能透過 AirPods Pro 3 搭配 iPhone 上的 Apple Intelligence，即時翻譯現場對話。「即時翻譯」透過裝置端處理保護使用者隱私，確保個人對話維持私密。

2.視覺智慧

視覺智慧奠基於 Apple Intelligence，協助使用者了解周遭的物件和地點，並可對 iPhone 畫面上的內容採取更多行動。使用者可透過「相機控制」、「動作」按鈕，以及「控制中心」來利用視覺智慧探索周遭環境。針對畫面上的內容，使用只要按下與拍攝螢幕截圖相同的按鈕，即可取用視覺智慧功能。

3.書寫工具

「書寫工具」利用大型語言模型的力量，協助使用者在「郵件」、「訊息」、「備忘錄」、Pages 和第三方 app 等任何他們打字之處進行重寫、校對和摘要，從而讓作品更加精鍊。而透過「描述你要的更動」，使用者擁有更高的靈活性和控制權，得以讓文字更生動，例如，他們可在簡歷中加入更多展現執行力的動詞，或者將晚宴邀請函改寫成詩歌等。

4.影像樂園

使用者可透過「影像樂園」，根據主題、服飾、配件和地點等概念輕鬆建立有趣且獨特的影像。使用者可自行新增文字描述，還可依據照片圖庫中的照片打造與家人或朋友面容相似的人物圖像。「影像樂園」能以多種風格生成影像，包括現代感的 3D 動畫風、插畫或素描風格。在整合 ChatGPT 後，使用者還能選擇油畫風或向量藝術風格，或點選「任意風格」，透過描述生成想要的影像。

5.影像魔杖

利用工具面板中的「影像魔杖」，使用者可在「備忘錄」app 中根據已有的文字或視覺資訊快速建立圖像。只要圍著草圖畫一個圈，「影像魔杖」就能把它變成精緻的圖像。使用者甚至可以圈起筆記中的空白處，「影像魔杖」便會根據周遭筆記的脈絡，創造出與內容相媲美的圖像，打造更好的視覺效果。

6.透過更智慧的「照片」app 來清理相片

透過自然語言搜尋，使用者只要描述想要尋找的東西，就能在照片和影片中找到幾乎任何內容，例如「Maya 穿著紅色洋裝跳舞」。而照片中出現不相干的物體或人物時，使用者可以運用「清除」工具來刪除令人分心的元素，同時仍忠於拍攝者想要捕捉的時刻。

7.打造適合各種場合的 Genmoji

使用者可以透過 Apple Intelligence 的力量建立獨特的表情符號，為親友間的對話增添活潑情趣。使用者可以透過打字描述方式創造表情符號。他們也可以混合多種表情符號，或結合表情符號和文字打造嶄新符號。使用者還可利用自己照片圖庫中的圖像，建立與親友面容相似的 Genmoji。與「影像樂園」類似，使用者也可以變換表情或修改個人特徵，以更準確反映聯絡人的最新樣貌。

8.掌握優先事項，保持專注

「郵件」中的「重要郵件」功能會將最緊急的電子郵件於收件匣中置頂顯示。使用者無需打開郵件即可查看摘要，針對較長的訊息串，使用者可以點一下「摘要」來查看直接相關的細節。此外，「智慧回覆」可提供快速回覆建議，而通知摘要則能讓使用者直接在鎖定畫面上快速瀏覽通知。「重要通知」協助使用者掌握重要、時效性高的訊息，而全新的「減少干擾」專注模式只會顯示可能需要立即處理的通知。在「備忘錄」app 中，使用者現在可以錄製音訊，並產生逐字稿和摘要。

9.建立智慧捷徑

使用者可以在「捷徑」app 中運用智慧動作來建立自動化流程，例如用「書寫工具」摘要文字，或用「影像樂園」創作圖像。使用者可以在裝置端或透過「私密雲端運算」運用 Apple Intelligence 模型生成回應，該回應將會導入至其餘捷徑流程中，同時維持捷徑中使用資訊的隱私安全。

10.以更自然、更對話風格的 Siri 完成更多事

借助 Apple Intelligence 的強大能力，Siri 變得更自然、更靈活，並更深入整合於系統體驗之中。使用者可以隨時在 iPhone、iPad 與 Mac 上打字給 Siri，並可於使用 Siri 時在文字與語音之間流暢轉換。Siri 有了更豐富的語言理解能力，因此在使用者說話打結時仍能跟上內容，而且在前後指令之間保有脈絡。此外，Siri 現在能夠運用廣泛的產品知識，回答上千個關於 Apple 產品功能與設定的問題。

11.支援 ChatGPT

使用者可在 Siri、「書寫工具」、視覺智慧、「影像樂園」以及「捷徑」中無縫連接 ChatGPT。Siri 可以建議使用者針對某些指令運用 ChatGPT，且 Siri 可以直接提供回應。例如，使用者可以規劃旅遊行程，包含日月潭一日遊的路線與準備建議。透過「編寫」功能，使用者可以從全系統的「書寫工具」要求 ChatGPT 針對他們撰寫的題材任何生成內容。使用者可以選擇是否啟用 ChatGPT 整合，並完全控制何時使用它，以及與 ChatGPT 分享哪些資訊。

12.在第三方 app 中開啟全新智慧體驗

開發者可以利用 Apple Intelligence 核心的本地大型語言模型，提供可離線使用、保護使用者隱私的智慧功能，並透過免費的 AI 推論技術整合至自家 app。世界各地從健康與健身，到教育、生產力等各領域的 app，都已經開始善用 Foundation Models 框架。