Apple Intelligence正式加入支援繁體中文，導入即時翻譯、視覺智慧、書寫工具等AI功能

隨著先前在beta版本加入測試，蘋果在稍早正式推出的iOS 26.1版本更新，於Apple Intelligence功能新增支援繁體中文在內8種語言，並且能在橫跨iPhone、iPad及Mac裝置使用深度整合的AI功能，包含「即時翻譯」、「書寫工具」、視覺智慧、「照片」中的「清除」功能，以及「影像樂園」等。

蘋果強調，Apple Intelligence在AI隱私保護有顯著躍進，其核心為裝置端處理 (on-device processing)，意味許多驅動Apple Intelligence的模型完全在裝置端運作。而針對需要更大模型的複雜指令，則會透過「私密雲端運算」 (Private Cloud Compute)技術，將裝置端的隱私與安全延伸至雲端，確保在雲端協同運算資料也能確保相同安全性。

「即時翻譯」支援AirPods Pro 3等裝置，「視覺智慧」可辨識畫面內容

此次更新帶來多項原本已在英文版中預覽的AI功能，並且正式支援繁體中文：

即時翻譯 (Live Translation)：

可在「訊息」、FaceTime 與「電話」App 中無縫整合，協助使用者在選定語言間來回溝通。

搭配 AirPods Pro 3 (或 AirPods Pro 2) 與 iPhone 上的 Apple Intelligence，可即時翻譯現場對話。

翻譯過程透過裝置端處理，確保個人對話隱私。

視覺智慧 (Visual Intelligence)：

可協助使用者了解周遭的物件和地點，並能對 iPhone 螢幕上的內容採取更多行動。

可透過「相機控制」、「動作」按鈕或「控制中心」啟動；針對螢幕上的內容，使用者僅需按下與拍攝螢幕截圖相同的按鈕即可取用。

書寫工具 (Writing Tools)：

利用大型語言模型，在「郵件」、「訊息」、「備忘錄」、Pages 及第三方 App 中提供重寫、校對、摘要功能。

新增「描述你要的更動」功能，使用者可下達更靈活的指令 (例如：將晚宴邀請函改寫成詩歌)。

照片 App 強化：

自然語言搜尋： 可描述想尋找的內容 (例如：「Maya 穿著紅色洋裝跳舞」)。

清除 (Clean Up) 工具： 可刪除照片中令人分心的背景雜物或人物。

「影像樂園」與 Genmoji 導入中文，支援 ChatGPT 擴展風格

影像樂園 (Image Playground)：

根據主題、服飾、地點等概念，透過描述輕鬆建立影像。

可依據照片圖庫中的照片，打造與親友面容相似的人物圖像。

支援 3D 動畫、插畫、素描等多種風格。

整合 ChatGPT 後，還能選擇油畫風或向量藝術風格，或點選「任意風格」進行描述。

Genmoji (AI 表情符號)：

可透過打字描述、混合多種表情符號，或利用照片圖庫中的圖像，建立與親友面容相似的 Genmoji。

影像魔杖 (Image Wand)： (僅限備忘錄 app)

在工具面板中選取，可根據既有文字或視覺資訊快速建立圖像。

圈起草圖可將其變為精緻圖像；圈起空白處則會依據上下文脈絡創造圖像。

Siri 更自然、支援打字互動，系統通知同步升級

藉由 Apple Intelligence 功能，Siri 也獲得大幅升級，變得更自然、更靈活，並且能提供更深度整合系統體驗：

支援打字給 Siri： 使用者可在 iPhone、iPad 與 Mac 上隨時打字給 Siri，並能在文字與語音間流暢轉換。

更強語言理解： 在使用者「說話打結」時仍能跟上內容，並在前後指令間保有脈絡。

產品知識問答： 可回答上千個關於 Apple 產品功能與設定的問題。

在系統通知方面，也導入了「重要郵件」(收件匣置頂顯示摘要)、「智慧回覆」、「通知摘要」(鎖定畫面上快速瀏覽)、「重要通知」以及全新的「減少干擾」專注模式 (僅顯示需立即處理的通知)。

智慧捷徑與 ChatGPT 整合

使用者現在可在「捷徑」app 中運用智慧動作來建立自動化流程 (例如用「書寫工具」摘要文字，或用「影像樂園」創作圖像)。開發者也能利用 Apple Intelligence 核心的本地 LLM，並且透過 Foundation Models 框架將離線、具隱私保護的 AI 功能整合至自家 app。

此外，ChatGPT 的整合也無縫導入 Siri、「書寫工具」、「視覺智慧」、「影像樂園」與「捷徑」中。Siri 可建議使用者運用 ChatGPT 處理特定指令 (例如：規劃日月潭一日遊路線)，使用者可完全控制何時啟用 ChatGPT，以及分享哪些資訊。

支援範圍

Apple Intelligence 目前已經支援繁體中文、簡體中文、日文、韓文、英文及多種歐洲語言，而部分功能、語言支援與系統需求可能仍會有差異。

