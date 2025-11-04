Apple Intelligence正式加入支援繁體中文，導入即時翻譯、視覺智慧、書寫工具等AI功能
隨著先前在beta版本加入測試，蘋果在稍早正式推出的iOS 26.1版本更新，於Apple Intelligence功能新增支援繁體中文在內8種語言，並且能在橫跨iPhone、iPad及Mac裝置使用深度整合的AI功能，包含「即時翻譯」、「書寫工具」、視覺智慧、「照片」中的「清除」功能，以及「影像樂園」等。
蘋果強調，Apple Intelligence在AI隱私保護有顯著躍進，其核心為裝置端處理 (on-device processing)，意味許多驅動Apple Intelligence的模型完全在裝置端運作。而針對需要更大模型的複雜指令，則會透過「私密雲端運算」 (Private Cloud Compute)技術，將裝置端的隱私與安全延伸至雲端，確保在雲端協同運算資料也能確保相同安全性。
「即時翻譯」支援AirPods Pro 3等裝置，「視覺智慧」可辨識畫面內容
此次更新帶來多項原本已在英文版中預覽的AI功能，並且正式支援繁體中文：
• 即時翻譯 (Live Translation)：
可在「訊息」、FaceTime 與「電話」App 中無縫整合，協助使用者在選定語言間來回溝通。
搭配 AirPods Pro 3 (或 AirPods Pro 2) 與 iPhone 上的 Apple Intelligence，可即時翻譯現場對話。
翻譯過程透過裝置端處理，確保個人對話隱私。
• 視覺智慧 (Visual Intelligence)：
可協助使用者了解周遭的物件和地點，並能對 iPhone 螢幕上的內容採取更多行動。
可透過「相機控制」、「動作」按鈕或「控制中心」啟動；針對螢幕上的內容，使用者僅需按下與拍攝螢幕截圖相同的按鈕即可取用。
• 書寫工具 (Writing Tools)：
利用大型語言模型，在「郵件」、「訊息」、「備忘錄」、Pages 及第三方 App 中提供重寫、校對、摘要功能。
新增「描述你要的更動」功能，使用者可下達更靈活的指令 (例如：將晚宴邀請函改寫成詩歌)。
• 照片 App 強化：
自然語言搜尋： 可描述想尋找的內容 (例如：「Maya 穿著紅色洋裝跳舞」)。
清除 (Clean Up) 工具： 可刪除照片中令人分心的背景雜物或人物。
「影像樂園」與 Genmoji 導入中文，支援 ChatGPT 擴展風格
• 影像樂園 (Image Playground)：
根據主題、服飾、地點等概念，透過描述輕鬆建立影像。
可依據照片圖庫中的照片，打造與親友面容相似的人物圖像。
支援 3D 動畫、插畫、素描等多種風格。
整合 ChatGPT 後，還能選擇油畫風或向量藝術風格，或點選「任意風格」進行描述。
• Genmoji (AI 表情符號)：
可透過打字描述、混合多種表情符號，或利用照片圖庫中的圖像，建立與親友面容相似的 Genmoji。
• 影像魔杖 (Image Wand)： (僅限備忘錄 app)
在工具面板中選取，可根據既有文字或視覺資訊快速建立圖像。
圈起草圖可將其變為精緻圖像；圈起空白處則會依據上下文脈絡創造圖像。
Siri 更自然、支援打字互動，系統通知同步升級
藉由 Apple Intelligence 功能，Siri 也獲得大幅升級，變得更自然、更靈活，並且能提供更深度整合系統體驗：
• 支援打字給 Siri： 使用者可在 iPhone、iPad 與 Mac 上隨時打字給 Siri，並能在文字與語音間流暢轉換。
• 更強語言理解： 在使用者「說話打結」時仍能跟上內容，並在前後指令間保有脈絡。
• 產品知識問答： 可回答上千個關於 Apple 產品功能與設定的問題。
在系統通知方面，也導入了「重要郵件」(收件匣置頂顯示摘要)、「智慧回覆」、「通知摘要」(鎖定畫面上快速瀏覽)、「重要通知」以及全新的「減少干擾」專注模式 (僅顯示需立即處理的通知)。
智慧捷徑與 ChatGPT 整合
使用者現在可在「捷徑」app 中運用智慧動作來建立自動化流程 (例如用「書寫工具」摘要文字，或用「影像樂園」創作圖像)。開發者也能利用 Apple Intelligence 核心的本地 LLM，並且透過 Foundation Models 框架將離線、具隱私保護的 AI 功能整合至自家 app。
此外，ChatGPT 的整合也無縫導入 Siri、「書寫工具」、「視覺智慧」、「影像樂園」與「捷徑」中。Siri 可建議使用者運用 ChatGPT 處理特定指令 (例如：規劃日月潭一日遊路線)，使用者可完全控制何時啟用 ChatGPT，以及分享哪些資訊。
支援範圍
Apple Intelligence 目前已經支援繁體中文、簡體中文、日文、韓文、英文及多種歐洲語言，而部分功能、語言支援與系統需求可能仍會有差異。
