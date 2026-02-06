隨著蘋果即將在2026年4月1日迎來創立50週年的重要里程碑，其下一步動向備受全球關注。除了產品本身，近期蘋果高層頻繁的人事變動也引發外界揣測，而蘋果執行長Tim Cook在稍早舉行的內部員工大會中，首度針對「接班人計畫」與「高管離任潮」做出回應。

蘋果迎向50週年！Tim Cook首談接班與高管離職潮，傳聞中的「iPhone Fold」會是慶祝大禮嗎？

Tim Cook：高管退休是「自然規律」，接班計畫是首要任務

根據彭博新聞取得消息，Tim Cook在面對員工提問時，對於近期多位資深高管接連離職的情況表現得相當坦然。他強調，許多高階主管在蘋果服務多年，到達一定年紀後選擇退休是「很正常的事」，並非如外界揣測的有內部動盪或意外因素。

至於外界最關注的「下一任執行長」人選，Tim Cook雖然沒有直接點名，但他明確表示，作為公司領導層，「考量且做好接班安排」是他目前最重要的工作之一。

目前業界呼聲最高的人選，是現任硬體工程副總裁John Ternus。近期消息顯示，John Ternus目前職權範圍已經進一步擴大，甚至接手原先由營運長Jeff Williams負責的部分軟硬體設計團隊，這被視為是為接班做準備的訊號。

50週年將至，會有久違的「One More Thing」嗎？

蘋果成立於1976年4月1日，意味蘋果將於今年4月1日迎接「50歲生日」。Tim Cook在大會上承諾，公司屆時將有相關慶祝活動，雖然未透露具體細節，但已經足夠讓果粉充滿期待。

分析觀點：從40週年看50週年，折疊iPhone有譜？

回顧歷史，蘋果在2016年慶祝成立40週年時，選擇在當年的春季發表會推出第一款iPhone SE。這款產品當時以「回歸經典設計、換上最新效能」的定位，作為40週年的代表機種 (隔年則是在秋季迎接iPhone推出10週年時，揭曉大幅改變設計的iPhone X)。

若以此推測，蘋果極有機會在2026年的春季發表會上，公布具備50週年紀念意義的硬體產品。目前的市場傳聞與供應鏈消息主要指向兩個可能性：

• 春季突襲：依循40週年模式，在春季推出一款具有紀念性質的特殊機種，可能是設計復古但規格強悍的特別版，但也可能如近期傳聞僅以線上形式更新iPhone 17e。

• 秋季壓軸：考量到50週年象徵著「下一個世代的開端」，外界盛傳已久的「折疊iPhone」很有可能選在此時登場。另一方面，市場傳聞蘋果可能僅在今年秋季發表會公布折疊iPhone，以及iPhone 18 Pro系列，標準款iPhone 18則要等到2027年春季才會上市。

雖然目前折疊手機市場已由三星、華為等對手搶佔先機，但蘋果向來習慣在技術與體驗完全成熟後才出手。若蘋果選擇在50週年之際推出其首款折疊裝置，不僅能作為技術宣示，更是向賈伯斯時代致敬、宣示Tim Cook (或下一任接班人)帶領蘋果邁向新紀元的最佳時間點。

不過，依照蘋果過往「求穩」的個性，更有可能的劇本或許是：在春季舉辦以「品牌精神與服務」為主的50週年慶祝活動，並且以現有產品推出紀念配色；而真正的代表性產品，則會留待9月的秋季發表會正式揭曉。

