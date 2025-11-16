蘋果傳已「放棄」Mac Pro產品線，M4 Ultra處理器計畫取消、M5 Ultra將由新款Mac Studio獨佔
根據彭博新聞記者Mark Gurman報導指稱，蘋果似乎已經放棄Mac Pro。這款在2023年才剛更新M2 Ultra處理器的蘋果最強工作站，短期內可能不會再有任何更新計畫。
M4 Ultra處理器計畫取消，M5 Ultra僅由新款Mac Studio獨享
Mark Gurman指出，蘋果不僅取消原訂推出的M4 Ultra處理器開發計畫，連帶原先預計搭載這款晶片的Mac Pro更新機種也一併被取消。
因此，蘋果下一款Ultra等級處理器將是M5 Ultra，同時僅計畫用於新款Mac Studio，意味在2026年的產品更新規劃中，可能不會出現新款Mac Pro。
內部定調：Mac Studio才是專業桌機的未來
Mark Gurman更引述其取得蘋果內部消息，指出蘋果內部認為Mac Studio代表其專業桌機策略的「現在與未來」 (present and future)，其中包含Mac Studio具備高效能運算能力，同時也以更小外型打造，對比Mac Pro機種能更靈活佈署於許多應用場景，因此更具持續更新價值性。
儘管蘋果並未完全排除新款Mac Pro更新的可能性，但從目前的產品策略來看，M2 Ultra版本的Mac Pro很可能將是此產品線的末代機種。對於需要極致效能的專業用戶而言，Mac Studio顯然已經成為蘋果為此需求規劃的唯一產品。
