根據金融時報報導，蘋果近期已完成對以色列AI音訊新創公司Q.ai的收購。雖然官方未公開具體金額，但據傳交易總額接近20億美元，成為蘋果自2014年以30億美元收購Beats以來，規模第二大的收購案。

蘋果傳以近20億美元收購以色列AI新創Q.ai，鎖定「耳語解讀」與微表情偵測技術

而Q.ai創辦團隊稍早已於LinkedIn頁面證實加入蘋果的消息。

專精「聽懂悄悄話」與臉部微動偵測

成立於2022年的Q.ai，是一家總部位於以色列的AI技術公司，其核心技術聚焦於音訊訊號處理與機器學習。不同於一般的降噪技術，Q.ai擁有一項獨門絕活——「耳語解讀」 (Whisper Interpretation)，也就是能精準解讀使用者的低語或耳語，並且能在極度吵雜的環境中強化人聲。

此外，Q.ai還開發了一種能夠偵測「臉部肌肉微小移動」的感測技術。市場普遍預測，蘋果會將這些技術應用在Vision Pro空間運算設備，以及未來的AirPods產品，藉此提升語音互動的精準度與沈浸感。

Face ID之父回歸？PrimeSense班底再獲青睞

這樁收購案，實際上還有一個有趣的細節。Q.ai共同創辦人Aviad Maizels，其實也是2013年被蘋果收購的PrimeSense共同創辦人之一。

蘋果當年收購PrimeSense後，利用其3D感測技術作為後來的iPhone Face ID設計基礎。而此次Aviad Maizels帶著新公司再次被蘋果收購，顯示蘋果對於該團隊在感測與AI演算法領域的實力高度認可。

至於收購完成後，Q.ai創始團隊預計將全數併入蘋果開發部門。

