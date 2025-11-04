蘋果稍早推出功能更完整的網頁版App Store讓非蘋果裝置，如Android或Windows用戶，也能透過網頁瀏覽器查看包含Today、排行榜，以及App介紹內容，另外也能透過搜尋功能查找特定App。

蘋果推出網頁版App Store，讓Android、Windows用戶也能瀏覽

而此次功能則是自蘋果於2008年推出App Store以來，時隔17年首度將更完整的軟體市集使用體驗搬上網頁，相比先前雖然已經可以透過網頁瀏覽App介紹頁面，卻無法瀏覽Today等內容，或是透過搜尋功能查找其他App。

導入完整瀏覽與搜尋，不再僅限單一App介紹頁面

改版後，使用者現在透過任何瀏覽器，都能獲得與原生App Store幾乎一致的完整體驗。新版網頁介面更高度還原iPhone、iPad上相同設計，包含標誌性的「Today」分頁內容、官方編輯推薦、各類應用程式排行榜，以及Apple Arcade遊戲專區。

廣告 廣告

新版網站更內建原生的搜尋功能，支援用戶直接查找和發現更多App，更有利於推廣在App Store上架的App。

目前新版網頁版App Store除了對應英語等語言介面，同樣也支援台灣地區的繁體中文介面。而隨著切換不同地區的網頁版App Store，其呈現的「Today」分頁內容、官方編輯推薦等內容也有不同。

打破圍牆花園，方便潛在用戶「跳槽」前評估

此次更新最重要的意義，在於打破蘋果長久以來的「圍牆花園」限制，更方便考慮從Android轉換至iPhone，或是從Windows PC轉換至Mac的使用者，在實際在購機前，即可先透過網頁版App Store確認平常使用App是否也在iOS、macOS等平台上提供。

同樣地，iPad龐大的平板專用軟體生態也是其核心優勢之一，但潛在購買者也難以直觀感受。在新網頁版App Store上線後，同樣也能提供合適評估。

而新網頁版App Store也支援跨平台內容篩選，用戶可透過頂部下拉選單，輕鬆切換瀏覽iPhone、iPad、Mac、Apple Watch、Apple TV，甚至包含Vision Pro，讓使用者能更容易透過網頁瀏覽器查看在App Store上架的App陣容。

仍缺關鍵「遠端安裝」功能

不過，新網頁版App Store仍缺少點選安裝的功能，僅提供分享功能。意味使用者若要下載安裝App，基本上還是要在蘋果裝置上操作，無法像Google在Google Play Store提供點選下載安裝於特定裝置功能 (裝置端必須事先登入個人Google帳號)，因此在實際使用還是有些不方便。

另一方面，時隔多年之後才將網頁版App Store作更新，不少看法也認為蘋果某種程度上以封閉政策「作繭自縛」，無形中限制潛在新用戶加入使用的可能性。

更多Mashdigi.com報導：

石頭科技F25 Ultra實測：蒸氣＋熱水雙效洗地，還原赤腳自在的地板

LG創辦人孫子具本雄攜手AI影視製作業者Utopai合資，將為AI電影製作打造3GW專屬資料中心

前Intel執行長Pat Gelsinger率隊訪台，Playground Global攜7家新創尋求台灣半導體鏈結