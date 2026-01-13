蘋果今日 (1/13) 宣布推出名為「Apple Creator Studio」的全新訂閱套組，不僅整合專業影音工作者熟悉的Final Cut Pro與Logic Pro，更納入影像處理神器Pixelmator Pro，並且首度涵蓋iPad平台服務。此外，訂閱用戶還能解鎖Keynote、Pages與Numbers中的進階AI功能。

蘋果推出「Apple Creator Studio」訂閱全家餐：月付390元擁抱FInal Cut Pro、Logic Pro與iPad版服務

這項服務預計於1月28日正式上線，台灣定價為每月新台幣390元，或以每年新台幣3900元價格訂閱，試圖以極具競爭力的價格，挑戰Adobe Creative Cloud在創作者市場的地位。

影音、影像、生產力「全家餐」

Apple Creator Studio的核心概念是「一站式創作」。訂閱後，使用者將可無限制使用以下軟體與服務：

廣告 廣告

• 影片剪輯：Final Cut Pro (Mac/iPad)、Motion、Compressor。

• 音樂製作：Logic Pro (Mac/iPad)、MainStage。

• 影像設計：Pixelmator Pro (Mac/iPad)。

• 生產力AI：Keynote、Pages、Numbers 與無邊記 (Freeform) 的進階 AI 功能與內容庫。

蘋果推出「Apple Creator Studio」訂閱全家餐：月付390元擁抱FInal Cut Pro、Logic Pro與iPad版服務

Pixelmator Pro首度登上iPad

這次更新的一大亮點，則是Pixelmator Pro終於推出iPad版本。這款在Mac上備受好評的修圖軟體，針對iPadOS進行了全面優化，加入支援Apple Pencil的懸浮、擠壓與點兩下功能，並且提供與Mac版一致的強大編輯工具，如智慧選取、圖層管理與超高解析度放大。

蘋果推出「Apple Creator Studio」訂閱全家餐：月付390元擁抱FInal Cut Pro、Logic Pro與iPad版服務

Final Cut Pro與Logic Pro加入AI升級

身為創作主力的Final Cut Pro與Logic Pro，此次也加入大量基於AI的功能更新：

Final Cut Pro：

• Transcript Search：直接搜尋對話內容來尋找片段，剪輯訪談更快速。

• Visual Search：搜尋畫面中的物件或動作（如「海灘」、「奔跑」）來定位素材。

• Montage Maker (iPad 獨佔)：利用 AI 自動分析素材，幾秒鐘內剪輯出配合音樂節奏的動態影片。

Logic Pro：

• Synth Player：加入 AI Session Player 陣容，由 AI 驅動的虛擬合成器演奏家。

• Chord ID：自動分析音訊檔的和弦進行，並轉換為 MIDI 音軌。

蘋果推出「Apple Creator Studio」訂閱全家餐：月付390元擁抱FInal Cut Pro、Logic Pro與iPad版服務

iWork變聰明，生成式AI入駐

對於文書處理需求，Apple Creator Studio訂閱者將在Keynote、Pages和Numbers將獲得額外的AI超能力。這包括利用文字生成高品質影像 (採用OpenAI模型技術)、智慧裁切建議，以及從文字大綱自動生成簡報草稿等功能。此外，訂閱者還能存取「內容中心」，使用高品質的免版稅素材。

訂閱制 vs. 買斷制

蘋果此次採取靈活的銷售策略，將Apple Creator Studio採訂閱制設計，定價為每月新台幣390元或每年新台幣3900元價額訂閱，學生教育價則將以每月新台幣90元。

但對於習慣「買斷」的老用戶，蘋果依然保留Mac版軟體的單獨購買選項 (例如Final Cut Pro將維持以新台幣9990元價格銷售，Logic Pro則以新台幣6990元銷售)。不過，iPad版本的App及iWork進階AI功能，則大多綁定於Apple Creator Studio訂閱服務中。

分析觀點

過去創作者若要同時擁有剪輯、修圖與音訊軟體，往往需要訂閱昂貴的Adobe Creative Cloud (全套每月約新台幣1680元以上)。Apple Creator Studio以每月新台幣390元的破壞性價格切入，涵蓋Final Cut Pro、Logic Pro，以及剛收購整合的Pixelmator Pro，對於使用Mac/iPad生態系的創作者來說，CP值高得驚人。

特別是Pixelmator Pro的加入與iPad化，更補足蘋果原生生態系中「平面設計/修圖」這塊拼圖的最後一哩路。而保留Mac版買斷制、同時推行訂閱制，也算是兼顧了老用戶情感與新用戶門檻的聰明作法。

此外，蘋果將AI功能與內容素材庫作為訂閱制的「加值服務」，這與微軟Copilot Pro的策略類似。可以看出，未來的軟體競爭，將從單純的「工具功能」轉向「AI輔助效率」與「跨平台整合體驗」的比拼。

至於對學生族群而言，每月新台幣90元就能用到好萊塢等級的剪輯與錄音軟體，這無疑將大幅降低創作門檻，進一步鞏固蘋果在教育與創意市場的護城河。

更多Mashdigi.com報導：

Meta Reality Labs證實裁員逾千人，元宇宙讓位？重心轉向AI穿戴裝置

Meta啟動「Meta Compute」計畫：狂買核電、組建國家級算力網，劍指超級智慧

OpenAI斥資6000萬美元收購Torch，為ChatGPT Health打造「統一醫療記憶」