蘋果與醫療技術公司Masimo之間的專利侵權訴訟，稍早出現階段性重大判決。根據路透新聞報導，美國加州聯邦陪審團稍早裁定Masimo勝訴，認定蘋果侵犯Masimo用於追蹤血氧濃度 (blood-oxygen levels)的專利技術，必須支付6.34億美元的損害賠償金額。

Apple Watch血氧感測專利戰失利，加州聯邦陪審團裁定蘋果需賠償Masimo損失

陪審團認定：體能訓練、心率功能侵權

此案的核心，在於蘋果是否侵犯Masimo的血氧感測器相關專利。陪審團認定，侵權證據可見於Apple Watch上的「體能訓練」 (Workout)與「心率」 (Heart Rate)應用程式中，因此認定蘋果確實有侵權情況。

蘋果：專利已過期、將提上訴

針對此判決，蘋果表示不同意，並且計畫對此提出上訴。蘋果發言人強調：「此案中的單一專利已於2022年到期，並且僅涉及數十年前的歷史性病患監測技術。」

Masimo同時控告美國海關

在此之前，Masimo指控蘋果侵犯其「脈搏血氧儀」 (pulse oximeter)技術專利，此案導致美國國際貿易委員會 (ITC) 介入，迫使蘋果從去年開始暫時停止在美國境內銷售Apple Watch Series 9與Apple Watch Ultra 2銷售 。

為了規避禁令，蘋果在今年8月緊急為Apple Watch Series 9、Apple Watch Series 10與Apple Watch Ultra 2推出重新設計的血氧監測功能更新。此重新設計版本雖獲得美國海關及邊境保衛局 (CBP)批准，但Masimo隨即提起新的訴訟，控告美國海關在未諮詢Masimo意見的情況下，便越權允許這些更新版的Apple Watch 於美國市場銷售。

此次加州陪審團的6.34億美元判賠，顯然為蘋果與Masimo雙方在多條戰線上展開的專利戰火，再添新的變數。

