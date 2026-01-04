Apple M5 Max GPU 性能大漲 50%，略超 RTX 5070 Ti，可惜沒遊戲

文章來源：Qooah.com

Apple 在去年發佈標準版的 M5 處理器，今年將會帶來性能更強的 M5 Pro、M5 Max 和 M5 Ultra 等更高定位版本。有最新消息顯示，M5 Max 處理器的遊戲性能有著大幅度提升，甚至有望與 NVIDIA 最新的 RTX 5070 Ti mobile 版顯示卡進行對抗。

近期一位 Reddit 用戶結合多款 NVIDIA 桌面及 mobile 版 GPU 與 Apple M4 Max 處理器的數據，從而推測 M5 Max 在遊戲中的表現。對比的數據來自於 Notebookcheck，結合了以往 Apple Silicon 代際性能增幅幅度進行評估。

對比結果為，《CyberPunk 2077》在開啓 1080p 解像度和最高畫質設定的場景下，M5 Max 處理器的幀率為 125fps，比 M4 Max 處理器的 85fps 高出 47%，對比 RTX 5070 Ti mobile 版高出 4%。

另一款遊戲《刺客教條：暗影者》，M5 Max 處理器的幀率達到了 51fps，比 M4 Max 處理器的 33fps 高出54.5%，稍微低於 RTX 5070 Ti 的 53fps。

從評估數據量來看，M5 Max 的圖形性能提升十分明顯，可能以核顯對抗高階獨立顯示卡。

值得一提的是，目前數據未經證實，不可作為最終結論。在數據對比中缺少多項變量，例如是否啓用了 Apple 的 MetalFX 超分與幀生成技術，有沒有開啓光線追蹤或路徑追蹤等高負載特效設定等。