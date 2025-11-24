2025 年度回顧來了｜Apple Music推出分眾歌單、KKBOX上線「聆聽追蹤紀錄」

科科科技 KKCompany Technologies 旗下音樂串流平台 KKBOX，宣布推出「KKBOX REWIND 2025」年度回顧，以「剪貼簿」概念結合全新功能，讓用戶拼貼出專屬「聆聽追蹤紀錄」日誌。 而 Apple Music 自上周開始，也陸續更新多項 2025 回顧&熱門歌單。

KKBOX 即日起上線的「KKBOX REWIND 2025」年度回顧結合追星小物、音樂與日常生活元素，將聆聽數據化為一頁頁時尚拼貼風「音樂生活日誌」，陪用戶從第一首歌、四季熱播單曲，到 5 大喜愛歌曲及 3 大本命歌手，重溫過去一年的音樂足跡。

即日起至 2026 年 1 月 9 日，用戶只要於 KKBOX APP「為你打造」或「發現」頁面點選「KKBOX REWIND 2025」相關橫幅，即可開啟個人年度聆聽回顧體驗，除了上述的「音樂生活日誌」，也提供貓主觀察系、狗嗨熱血系、恐龍收藏系、狐獴探索系與羊駝陪伴系五大類型讓用戶挑選符合自己的頭像開啟年度回顧，展現屬於自己的獨特「音樂人格」。

此外，今年還新增互動形式，用戶可在「我的年度 TOP 5 歌曲」環節中自行拖曳前 5 名歌曲卡片，猜測個人年度愛歌排行榜順序，最後再由系統根據聆聽數據揭曉實際歌曲排名。另外依據用戶過去一年的聆聽資料生成專屬文字雲，包含歌曲、歌手、曲風、語系等音樂品味關鍵字與風格標籤。活動期間公開分享任一年度回顧頁面至社群平台，並截圖在 APP 活動頁中上傳，即可參加抽獎，有機會獲得「追星神機」Samsung Galaxy S25 Ultra。

至於 Apple Music 於上周開始陸續上線的 2025 年度最佳，則是提供給用戶依照自己需求選擇合適的年度音樂歌單，像是 Z 世代潮流2025、網路熱播 2025、西語流行樂2025 ，可以藉此了解全球用戶聆聽習慣，另外也有像是 R&B 進行式2025、KPOPWRLD 2025、舞曲最大聲2025、古典樂潮2025 等分眾歌單可以依照洗好選擇。

KKBOX 週年慶優惠活動同步熱烈進行中，12 月 31 日前訂閱年繳方案可享限時優惠，包括個人年方案 1,299 元為全年最甜價、3 人家庭年方案 1,999 元、6 人家庭年方案 2,680 元。Apple music 則是針對新裝置購機用戶提供免費3個月試用，並有Apple Music 與 Apple TV學生方案、家庭方案可以選擇。