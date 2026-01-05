Apple Pencil 能用在摺疊 iPhone 嗎？

市場大多認為，蘋果會在 2026 年 9 月正式進軍摺疊手機市場，並推出首款摺疊 iPhone；不過截至目前為止，雖然已經獲得了許多有關這款摺疊 iPhone 的資訊，但其所搭載的作業系統、軟體功能卻很少有消息洩露。

另外，現在也有消息指稱，蘋果也正評估未來是否讓 Apple Pencil 支援摺疊 iPhone；這項策略反映出蘋果對於觸控筆在非 iPad 裝置上的應用正重新評估，尤其是在可摺疊手機與大螢幕互動體驗可能成為下一波產品差異化競爭的背景下。

目前 Apple Pencil 的支援範圍主要在 iPad 系列，提供精準手寫、繪圖與工具控制等功能，但在 iPhone 生態中從未正式支援。消息指出，若未來蘋果確定推出摺疊螢幕 iPhone，可能會將觸控筆支援作為提升生產力與創意工作流程的加值方案，藉此讓新形態的 iPhone 與現有平板定位有更清晰的差異。此方向與過去蘋果強調 iPad 以「筆電替代」定位的策略不同，也可能反映蘋果在行動觸控體驗上做出的調整。

相關供應鏈報告與專利申請資料顯示，蘋果正積極探索在摺疊螢幕裝置上提升觸控辨識與手寫體驗的關鍵技術，包括但不限於觸控感壓等感應模組的優化。這暗示若 Apple Pencil 支援摺疊 iPhone，背後需要解決的技術挑戰遠超過現有平板場景，包括螢幕可變形態對筆觸精準度的影響，以及鋼筆形態裝置在更大尺寸螢幕上的持握舒適度等。

你可能也會好奇，現有的他牌摺疊機款是否支援觸控筆功能？早先三星 Galaxy Fold 機款曾支援 S Pen 手寫筆功能，但今年最新推出的 Galaxy Z Fold7 為了追求更輕薄的設計而取消了這項功能，三星的這項轉變也可能會動搖蘋果未來是否開放 Apple Pencil 支援摺疊 iPhone 的態度。

只是三星在取消 Galaxy Z Fold7 支援 S Pen 手寫筆功能後，也引發了部分用戶不滿，這也凸顯出其實有不少摺疊手機用戶喜歡使用手寫筆帶來的靈活性；也有傳言指稱，三星在接收一些用戶的反饋後，考慮在下一代 Galaxy Fold 上重新加入 S Pen 的支援性。

至於 Google 摺疊機款則沒有設計觸控筆，但它支援通用觸控筆倡議 (USI)，因此該設備可以與第三方 USI 觸控筆配合使用。 USI 觸控筆的功能與 Apple Pencil 不同，例如缺少壓力感應等功能，但基本的觸控筆功能對於需要的使用者來說已經足夠。

蘋果若真的讓 Apple Pencil 或類似觸控筆配件支援 iPhone，將在手機產品線中開啟新的使用場景，尤其在創作、筆記、文件標註等方面可能吸引原本習慣於 iPad 的專業用戶轉向摺疊式手機。這與目前市場中其他品牌已嘗試在大螢幕手持裝置上整合觸控筆功能的趨勢有所呼應，也可能為蘋果在競爭激烈的高階手機市場提供新的差異化優勢。

不過截至目前為止，蘋果對外尚未正式確認摺疊 iPhone 的開發計畫或 Apple Pencil 在 iPhone 上支援的具體細節；是否會在未來產品發表中揭曉仍有待觀察。外界對此仍保持高度關注，尤其關注 Apple Pencil 在行動裝置上能否開啟新的使用模式，以及這是否將成為蘋果下一代產品的一項關鍵特色。

（首圖來源：AI 生成）