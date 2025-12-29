拒繳20億美元罰款！蘋果針對英國App Store壟斷案再提上訴

報導指稱，蘋果已經針對英國競爭上訴法庭 (CAT) 裁決向更高層級的上訴法院 (Court of Appeal) 提起上訴，顯然不打算輕易對法院裁決結果買單。

蘋果批評法院費率是「猜出來的」

這起案件源於英國App Store開發者與用戶的集體訴訟。今年10月，英國競爭上訴法庭 (CAT) 裁定蘋果利用其在App Store的市場主導地位，收取不公平的高額佣金 (即俗稱的「蘋果稅」)，並且認定蘋果應賠償約15億英鎊。

當時英國競爭上訴法庭認為，合理的佣金費率應該介於15%到20%之間，而非蘋果長期堅持的30%。

對此，蘋果提出抗議，但後續由英國競爭上訴法庭駁回其上訴請求，因此蘋果選擇直接向英國上訴法院提告。據了解，蘋果律師團隊將主張英國競爭上訴法庭提出的15-20%費率是透過「有根據的猜測」 (informed guesswork)得出數字，缺乏嚴謹依據，並且重申現有機制創造了繁榮的App經濟。

若蘋果最終敗訴，這筆高達20億美元的罰款，將會分給2015年至2024年間在英國App Store進行過消費的所有用戶。

