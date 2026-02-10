蘋果Swift Student Challenge開放申請｜條件、資格與限制一次公開

Swift Student Challenge （Swift 學生挑戰賽）即日起正式開放申請，這項挑戰賽將開放至二月底，挑戰賽得主都將獲得 一年 Apple Developer Program 會籍，以及 Apple 特別準備的禮品，其中的 50 位將有機會參加在蘋果 Apple Park 總部舉辦的 WWDC27。

相信許多開發者都已經知道了，這邊再提醒大家一次，2026 Swift Student Challenge 已經開跑，即日起到二月底開放申請，印象中只要是年滿 14 歲的學生就可以參加，但是必須要滿足以下三個條件：

1.在蘋果公司免費註冊成為蘋果開發者，或成為蘋果開發者計畫的成員；

2.必須是已註冊入學或在過去 90 天內從經認可的學術機構或官方家庭教育同等機構或蘋果開發者學院畢業的人員；

3.參加 STEM 組織的教育課程；或在過去 6 個月內從高中或同等學歷畢業，正在等待或已被認可的學術機構錄取。

4.已經獲得三次Swift學生挑戰獎或者曾經被大會評選為「傑出獲獎者」的同學不得參加。

那麼參賽者要做什麼呢？創建一個三分鐘內即可體驗的App，大致規範如下：

1.您的提交內容必須是一個 ZIP 檔案中的應用程式示範程式（.swiftpm）。

2.你的作品不應依賴網路連接，應用程式演示中使用的所有資源都應包含在本地的 ZIP 檔案中。作品將在線下進行評判。

3.您的 ZIP 檔案最大可達 25 MB。

4.您的作品必須由您本人獨立創作，或由您本人修改模板後創作。不接受小組作品。您可以引用第三方開源許可代碼和/或公共領域的圖片和音頻，但必須註明出處並解釋使用原因。

5.你的應用程式 Playground 必須使用 [此處應填寫建置平台名稱] 建置並運行。Swift Playground 4.6或者Xcode 26或之後。您可以使用 Apple Pencil。

6.所有內容均應使用英文。

今年，Apple 將表揚 350 位作品在創新、創意、社會影響力或共融性等面向展現卓越表現的優秀學生，其中 50 位傑出得主（Distinguished Winners） 將受邀前往 Apple Park，參加為期三天的啟發性行程。所有挑戰賽得主都將獲得 一年 Apple Developer Program 會籍，以及 Apple 特別準備的禮品。