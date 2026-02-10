蘋果Swift Student Challenge開放申請｜條件、資格與限制一次公開
Swift Student Challenge （Swift 學生挑戰賽）即日起正式開放申請，這項挑戰賽將開放至二月底，挑戰賽得主都將獲得 一年 Apple Developer Program 會籍，以及 Apple 特別準備的禮品，其中的 50 位將有機會參加在蘋果 Apple Park 總部舉辦的 WWDC27。
相信許多開發者都已經知道了，這邊再提醒大家一次，2026 Swift Student Challenge 已經開跑，即日起到二月底開放申請，印象中只要是年滿 14 歲的學生就可以參加，但是必須要滿足以下三個條件：
1.在蘋果公司免費註冊成為蘋果開發者，或成為蘋果開發者計畫的成員；
2.必須是已註冊入學或在過去 90 天內從經認可的學術機構或官方家庭教育同等機構或蘋果開發者學院畢業的人員；
3.參加 STEM 組織的教育課程；或在過去 6 個月內從高中或同等學歷畢業，正在等待或已被認可的學術機構錄取。
4.已經獲得三次Swift學生挑戰獎或者曾經被大會評選為「傑出獲獎者」的同學不得參加。
那麼參賽者要做什麼呢？創建一個三分鐘內即可體驗的App，大致規範如下：
1.您的提交內容必須是一個 ZIP 檔案中的應用程式示範程式（.swiftpm）。
2.你的作品不應依賴網路連接，應用程式演示中使用的所有資源都應包含在本地的 ZIP 檔案中。作品將在線下進行評判。
3.您的 ZIP 檔案最大可達 25 MB。
4.您的作品必須由您本人獨立創作，或由您本人修改模板後創作。不接受小組作品。您可以引用第三方開源許可代碼和/或公共領域的圖片和音頻，但必須註明出處並解釋使用原因。
5.你的應用程式 Playground 必須使用 [此處應填寫建置平台名稱] 建置並運行。Swift Playground 4.6或者Xcode 26或之後。您可以使用 Apple Pencil。
6.所有內容均應使用英文。
今年，Apple 將表揚 350 位作品在創新、創意、社會影響力或共融性等面向展現卓越表現的優秀學生，其中 50 位傑出得主（Distinguished Winners） 將受邀前往 Apple Park，參加為期三天的啟發性行程。所有挑戰賽得主都將獲得 一年 Apple Developer Program 會籍，以及 Apple 特別準備的禮品。
其他人也在看
12歲男童發燒再回診「以為是流感」 醫一拉褲管驚：快衝急診
感冒會出現鼻塞、咳嗽、喉嚨痛、發燒等症狀，家長也要留意小孩是否有其他病因。小兒科醫師羅士軒分享，日前有一名男童有感冒症狀，突然發燒再回診，母親提到小孩喊腳痛，他拉起褲管一看，驚見小腿紅腫壓痛，直接叫家長「立刻衝急診」。
陳小春本名曝光！昔豪砸百萬改名 只為讓全家改運
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導香港男星陳小春近年來將演藝事業重心放在中國，日前甚至以政協委員身分出席廣東惠州政協會議，而相關照片流出後，就有網友...
經典賽》日本隊被看衰？美媒點出「2大硬傷」：戰力降了一級
2026年世界棒球經典賽（WBC）戰況激烈，尋求連霸的日本隊雖然召集了大谷翔平、山本由伸等9位旅美巨星，組建史上最豪華陣容，但美媒顯然不買帳！大聯盟知名記者莫洛西（Jon Morosi）近日公開唱衰日本隊，直言這支日本隊的投手戰力已大打折扣，美國隊才是真正的衛冕熱門。
獨家／Threads爆紅白富美身分曝光！竟是「小鄧麗君」蔡幸娟愛女
Amanda在去年12月開始用threads分享精緻生活，不乏私人飛機、環遊世界等，比起她身上的梵克雅寶、chanel等高奢品牌，她分享的頂端生活方式及奢華場景，完全打破一般人的想像，彷彿在看另一個平行世界。儘管出身富貴，Amanda卻沒有傲慢氣息，反而以幽默自嘲圈粉，Amanda不是單...
林宅血案真相難公開？張景森轟「這單位」阻撓40多年：一點都不懷疑是蔣經國幹的
電影《世紀血案》因取材問題惹議，也連帶掀起民眾對於「林宅血案」的討論，不少人更公開呼籲執政黨應公開真相；前行政院政務委員張景森指出，這起案子之所以無法偵破，就是因為過去40多年來，國安局一直在湮滅證據、阻撓調查，更不諱言表示「一點都不懷疑是蔣經國做的」。更多風傳媒新聞：《世紀血案》爭議再+1！名導心碎揭「殺青慶祝是雙胞胎冥誕」：糟糕到不能再糟糕張景森透過臉書......
曾馨瑩、賈永婕10貴婦開趴！ 關穎拎12萬元包包攫睛
鴻海集團創辦人郭台銘的妻子曾馨瑩，近來和好姐妹賈永婕、關穎等10名貴婦，一起到高級餐廳用餐，為好友慶生。
大S「破億身家」全交她打理 「遺產安排內幕」曝光！
娛樂中心／綜合報導女星大S（徐熙媛）去年（2025年）2月初春節期間與妹妹小S、家人遊玩日本，不幸感染流感於當地病逝，消息震驚外界。過去具俊曄曾發文，表示願意放棄，將亡妻大S所有遺產交由岳母S媽處理，如今大S逝世已滿1週年，遺產與財務分配問題也備受關注。今（10日）《鏡週刊》爆料，大S生前財產都交由S媽（黃春梅）管理，包括出道以後的演藝收入。針對週刊爆料S媽與女婿具俊曄爭遺產之事，稍早S媽回應了。
這週「雨最猛」時間曝！春節天氣出爐 除夕起2波冷空氣南下
冷空氣減弱、陽光回歸！天氣風險分析師林孝儒表示，今明兩天冷空氣逐步減弱，各地水氣偏少、雲量減少，白天氣溫明顯回升。不過週二晚間鋒面尾端掠過，週三起又有新一波冷空氣南下，強度不排除接近大陸冷氣團等級，北東部轉陰有雨，中南部則相對穩定。至於春節天氣趨勢也出爐，整體節奏偏快、預計有2波冷空氣南下，返鄉出遊民眾得留意日夜溫差。
冬衣先別收！這天「短暫回暖」飆27度 下波變天時間出爐
今（9）日白天寒流逐漸減弱，風向逐漸轉為偏東風，高溫較昨日回升。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，週三至週四會有一小波東北季風增強，另外，下波較強冷空氣預計在2月下旬報到。
「一堆人受不了鄭麗文想退黨」媒體人爆盧秀燕其實非常反對擋軍購
[Newtalk新聞] 國民黨主席鄭麗文上任後積極向中國靠攏，堅持阻擋國防預算的擴張，千方百計想和中共總書記習近平見上一面，卻引發國民黨強烈反彈，爆出內部正在醞釀退黨潮！資深媒體人陳敏鳳近日爆料，藍營目前有不少人對鄭麗文相當不滿，甚至私下已經在放話要離開國民黨，3月份將會是「關鍵臨界點」。陳敏鳳也透露，台中市長盧秀燕其實非常反對擋軍購。 鄭麗文上任後隨即改變國民黨前主席朱立倫的「和中親美」路線，一再高調自稱中國人，國民黨副主席蕭旭岑日前赴中舉辦國共智庫論壇，返台還嗆美國在台協會（AIT）處長谷立言「只比科長大一點」，引起輿論譁然，傳出國民黨內也有許多人對此相當擔憂。 對於蕭旭岑冷嘲熱諷，美國國務院近日狠狠打臉表示，AIT處長是美國國務卿在台代表，充分代表美國政府的立場。而谷立言近期數度到台中與盧秀燕及立法院副院長、台中市長擬參選人江啟臣會晤互動，盧秀燕、江啟臣都發聲切割嗆谷立言的蕭旭岑，並強調台美關係非常重要，被外界認為藍營路線之爭已經浮上檯面，恐將上演分裂大戲。 對於國民黨和民眾黨持續擋軍購預算，陳敏鳳8日在三立談話節目政論節目《驚爆新聞線》中提到，其實盧秀燕也非常反對擋軍購，藍營有
春節2波冷空氣炸台再挾雨！初二起「雨區再擴大」濕冷範圍曝光
氣象專家賈新興示警，雖然明（10）日起各地氣溫回升，但春節假期天氣將出現變化。他分析，從2月14日到18日，受到2波東北風南下影響，新竹以北等地區水氣將明顯偏多，屆時返鄉走春恐受雨神干擾。
下波「新冷空氣」準備南下！林得恩：強度恐達冷氣團
今（10）日寒流減弱並遠離，各地氣溫短暫回升，氣象專家林得恩指出，下一波新的冷空氣準備南下，影響時間會在明天到後天清晨，強度可能介於東北季風增強至大陸冷氣團之間。
又要變天！明冷氣團強襲北台 除夕鋒面恐再報到
（記者許皓庭／綜合報導）今（10）日清晨受強烈輻射冷卻影響，花蓮鳳林出現攝氏 7.5 度全台最低溫。中央氣象署 […]
行李箱別用「1配件」！桃機輸送帶大故障 卡關1小時慘況曝光
即將進入農曆春節連假，機場已經出現不少出國人潮，但出國旅遊整理行李時，切記不要使用行李綁帶。一名桃園機場地勤人員就說，今（9）日早上有民眾的行李綁帶脫落，導致行李輸送帶一度無法正常運轉，卡了40分鐘。
簡廷芮再被爆婚姻生變！老公賴冠儒「親自發聲了」 他第一反應曝光
去年因「粿王風暴」意外捲入話題的簡廷芮，曾被外界點名與同遊美國的男星王品澔互動過於親密，當時在老公賴冠儒出面力挺、強調婚姻穩定後，風波才逐漸平息。近期卻再度傳出婚變疑雲，有熟悉簡家的人士發現，賴冠儒已悄悄從簡廷芮父親社群上的全家福照片中「消失」，引發外界揣測夫妻關係是否生變。
「這些水果」種子是劇毒！嚴重會奪命 醫示警：長期吃恐失智
水果有益健康，且有些果皮、種子富含抗氧化物，但醫師楊振昌表示，某些果核（種子）所含的化學物質被人吃下後會害人中毒，例如櫻桃、蘋果、李子、梨子、桃子等水果的果核含有氰苷，人吃下後恐導致氰化物中毒，嚴重會使人抽筋、休克，甚至死亡。但個別種子的氰苷含量不高，成人大概需50顆、甚至100～200顆以上才會導致急性中毒。
「2028再選總統」傳聞延燒！蔡英文18字回應
政治中心／張予柔報導前總統蔡英文卸任將滿兩年，外界對其退休後動向始終高度關注。近期名嘴郭正亮、蔡正元等人都猜測，認為蔡英文未來可能重返第一線、在政壇扮演更積極的角色，引發討論。不過，面對相關揣測，蔡英文私下態度始終一致，明確表達「沒有這樣的主觀想法、也沒有這樣的可能」，並多次向外界喊話，全力支持總統賴清德與現任執政團隊。
才傳返韓過年！具俊曄仍心繫大S 結婚4週年「帶美酒、蛋糕陪愛妻」
具俊曄自愛妻大S離世後便宣布停工，這一年來幾乎是天天都會到長眠處金寶山陪伴祂，昨（8日）迎來大S跟具俊曄結婚4週年，有網友就目擊到具俊曄帶著白酒以及蛋糕守在墓前，顯見相當深情。蔡佩伶報導
桃機行李輸送帶故障延宕40分鐘！ 地勤喊破嗓「行李箱別用這配件」
週六（2/14）開始將迎來過年9天連假，許多人早早安排好出國旅遊，不過桃機今日（2/9）清晨卻因行李托運輸送帶故障，造成行李托運延誤約40分鐘，機場湧現大量人潮。知情人士透露，故障原因為旅客行李束帶脫落，導致輸送帶的滾筒異常，目前已恢復運轉。
「這1種玉米」血糖衝最快！營養師警告：控糖的人最常誤吃 別以為不甜就安全
你是不是也以為，吃起來「不甜」的糯玉米，對血糖比較友善？千萬別被味覺騙了！真相可能讓你大吃一驚。 越不甜的玉米，血糖反而飆越快？ 楊斯涵營養師的美味生活指出，許多正在控糖或減重的人，常誤把玉米當蔬菜拼命吃，結果血糖不降反升。其實，玉米在營養分類上屬於「全穀雜糧類」（澱粉），而且不同品種，對血糖的影響天差地遠！並整理了市面上常見三種玉米的GI值秘密。 ．水果玉米（低-中 GI）：雖然甜，但水分多、總碳水相對低，血糖負荷反而最溫和．甜玉米（中 GI）：最常見的選擇，富含葉黃素，適量吃沒問題．糯玉米（高 GI）：是大魔王！雖然不甜，但幾乎全是極易消化的「支鏈澱粉」，血糖上升速度最快 降低GI值 4大實用技巧 1、澱粉替換術1:1原則：晚餐想吃玉米？沒問題！只要把原本要吃的白飯量減少即可。口訣：吃半根糯玉米=少吃1/4碗飯。2、改變進食順序：千萬別空腹單嗑玉米！先吃兩口青菜、再吃一口肉，最後才吃玉米。讓纖維與蛋白質幫你踩住血糖的煞車。 3、避開「糊化」陷阱：玉米濃湯、玉米糊這類烹煮時間長、已經軟爛的型態，消化吸收極快，GI值很高。建議選擇「保留完整顆粒」的蒸、煮玉米。4、挑選品種：如果可以選擇