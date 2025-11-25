Apple TV+ 祭出黑五半價優惠 前半年每月僅120元兌換連結看這

串流平台大戰白熱化，Apple TV+ 於黑色星期五檔期祭出超殺優惠！即（24）日起至2025年12月1日，無論是新用戶或重新訂閱的舊雨新知，皆可享有訂閱六個月「半價」的限時折扣，換算下來，每月僅需新台幣 120 元，就能享受接下來的強檔連發！



Apple TV+ 訂閱優惠至2025年12月1日止，優惠適用於符合資格的新用戶及重新訂閱用戶，且須透過符合條件的Apple裝置兌換，或Apple TV訂閱費用是直接由 Apple收取。



為了迎接歲末佳節，Apple TV+推出了多部話題新作；包括近期備受討論的高概念影集《萬中選一》（Pluribus）、職場驚悚神劇《人生切割術》（Severance）以及比爾蓋茲力推的《外放特務組》（Slow Horses），還有應景喜劇《全家逃走中 2：在節難逃》與打破票房紀錄、即將上線的布萊德彼特主演鉅作《F1 電影》。



立即點此連結兌換黑五限時優惠。

（本文由 Newspie新聞派授權轉載，原文在此）