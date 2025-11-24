Apple TV 黑五限時半價｜訂閱半年每月只要 120 元

本週末就是俗稱「黑五」的 Black Friday 美國特惠檔期，Apple TV 宣佈推出黑五限時半價優惠，即日起至 12 月 1 日止，新用戶與重新訂閱用戶訂閱六個月，即可享每月新台幣 120 元的超值價格，就可以觀看數百部 Apple Originals 原創作品與獨家內容。

更名為“Apple TV"的蘋果影音串流服務，是出差、旅遊途中的好夥伴，目前已經在全球超過 100 個國家與地區使用，支援超過 10 億台裝置，包括 iPhone、iPad、Apple TV、Apple Vision Pro、Mac、Android 裝置、Samsung、LG、Sony、VIZIO、TCL 等品牌智慧電視、Roku 和 Amazon Fire TV 裝置、搭載 Google TV 的 Chromecast、PlayStation 和 Xbox 遊戲主機，以及 tv.apple.com 網頁版。

相較於 2019 年在11月在包括台灣在內的全球地區上線，Apple TV 串流服務也有了明確定位，喜歡看美劇、深度思考的懸疑片，都非常適合訂閱。近期口碑的高概念神作《萬中選一》（ Pluribus），以及職場驚悚神劇《人生切割術》（Severance）、電影迷最愛的《片廠風雲》（The Studio）、比爾蓋茲都大推的諜報喜劇影集《外放特務組》（Slow Horses）等。

此外，Apple TV 也預告，今年暑假創下多項票房紀錄的《F1 電影》（F1 The Movie）即將在 Apple TV 全球串流上線。