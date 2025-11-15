Apple Watch功能踩線？ 蘋果血氧專利案敗訴賠6億美金

蘋果最新款Apple Watch因血氧偵測功能涉侵權，被美國法院判賠高達6.34億美元。(圖／達志／美聯社）

美國加州聯邦法院陪審團於11月15日裁定，蘋果公司（Apple）侵犯醫療監測技術公司Masimo的血氧感測專利，必須賠償Masimo高達6億3400萬美元（約新台幣194億元）。

根據路透社報導，美國加州一聯邦陪審團裁定，蘋果公司須向醫療監測技術公司 Masimo Corporation 支付 6.34 億美元（約新台幣 19.4 億元）賠償金，原因是蘋果的 Apple Watch 具備的鍛鍊模式與心率提醒功能侵害了 Masimo 的血氧讀取專利權。

這起訴訟是蘋果與Masimo多項專利糾紛中的一部分。Masimo早前指控蘋果挖角其技術人員並竊取脈搏血氧技術應用於Apple Watch產品。Masimo發言人證實，Apple Watch的運動模式與心率通知功能構成侵權，該判決是「我們持續保護創新與智慧財產權的一大勝利」。蘋果則表示不同意判決，並計畫提出上訴。

蘋果為因應禁令，曾一度將血氧感測功能從新款手錶中移除，並於2025年8月獲美國海關與邊境保護局（CBP）核准後重新導入。Masimo已對CBP的決定提起訴訟，而蘋果則向聯邦上訴法院挑戰進口禁令。2023 年，美國貿易法庭曾對 Apple Watch Series 9 與 Ultra 2 型號發布進口禁令，理由為其血氧監測技術侵權 Masimo 專利。

為迴避禁令，Apple 移除相關功能，後於今年 8 月經海關批准後重新引入更新技術。同日，美國國際貿易委員會宣布將就 Apple 更新手錶是否仍涉侵權啟動新的調查程序。此判決將在技術、智慧裝置與專利保護層面引起重大迴響。Apple 與 Masimo 的糾紛目前尚在多條法律戰線上進行，包括專利、貿易秘密與進口禁令爭議。

