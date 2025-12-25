Apple Watch錶帶怎麼洗？官方曝正確步驟 這款超費工

不少網友近日在社群詢問Apple Watch錶帶怎麼清洗，對此，蘋果官網指出，不同材質的錶帶需採用不同的清潔方法，不要亂用肥皂或漂白水，首先皮革錶帶以清水輕輕擦拭即可；運動型錶帶可用溫和洗手乳清洗；細織紋錶帶則相對費工，建議先以洗衣精混合清水，用布沾取後輕拭，再以清水擦淨，最後需晾乾至少1天，完全乾燥後才能配戴。

Apple Watch錶帶選擇多元，不同類型的錶帶，清潔方式也不同，根據蘋果官網，使用皮革錶帶的人，建議用光滑的布將皮革擦拭乾淨，視情況沾水擦拭，但千萬不要將皮革錶帶泡在水裡，此外保存皮革錶帶，不要放在陽光直射、高溫或高濕度的環境。

蘋果表示，單圈錶環、運動型錶帶、海洋或高山錶環和越野錶環等，可以使用溫和低敏的洗手乳來清潔，但洗完務必要擦乾，再裝回去；至於精細織紋錶帶，包括磁性鏈紋錶帶和時尚環扣錶帶，可在乾淨容器中，混合250毫升的水與5毫升的洗衣精，將布浸入混合好的液體中，擰乾後輕輕擦拭錶帶，再拿一條沾清水的布將錶帶擦乾淨，最後擦乾，並將錶帶晾乾至少1天，才可再次使用。

蘋果官網也提醒，除了錶帶要定期清潔，Apple Watch本體也要清潔，否則水晶玻璃堆積乳液或防曬乳，可能影響感測器的功能；清理方式很簡單，先將手錶關機，接著用光滑的布沾水擦拭，最後記得要擦乾，使用前確認手錶與皮膚沒有液體殘留，這樣心電圖讀取會比較準確。

