冷知識：Apple Watch Ultra 3 和 Apple Watch Series 11 錶殼是以 3D 列印製成
一個冷知識，Apple 產品設計副總裁 Kate Bergeron 透露，今年，所有 Apple Watch Ultra 3 和 Apple Watch Series 11 鈦金屬錶殼都以 100% 再生航太級鈦粉末 3D 列印製成。
傳統上，鍛造零件的加工是減材製程，需要將大量材料切削去除。這項轉變讓 Ultra 3 和 Series 11 的鈦金屬錶殼能比前一代減少一半的原物料使用量，主要原因便是在於 3D 列印的積層製程中，物件會一層又一層堆疊成形，直到最接近所需的最終形狀，而達成這項成就也就代表著過去原本製作一只錶殼的材料，現在可以做出兩只，不只節省產品製造成本，同時也能有效節省的地球資源，Apple 推估，今年這項新製程就可節省超過 400 公噸的原鈦材料。
對於 Apple 而言，達成這項成就之前，必須要有兩個基本要求：
1.Apple Watch Series 11 的拋光鏡面處理必須完美無瑕。
2.Apple Watch Ultra 3 則必須維持耐用且輕量的特性。
不僅材料科學上的突破，以 3D 列印的 Apple Watch 也都必須在不犧牲效能、功能、美感與耐用度的前提下，達成量產能力、嚴格的可靠度測試，同時也必須確保 Apple 不會在 2030 年的減碳目標上退步。
「我們得透過不斷打樣、流程最佳化，以及大量的資料蒐集，證明這項技術足以達到我們對品質的高標準。」Apple 產品設計副總裁 Kate Bergeron 表示：「將每一層精準控制在 60 微米厚，也就是說，要非常細緻地將粉末推展開來。我們必須速度盡快，以便達到量產；同時又要在操作上盡可能慢，以確保精準。這讓我們得以顧及效率，同時達成設計方面的要求。」
從俯瞰角度，一排排方塊從地面凸起，就像白色的樂高摩天大樓，日以繼夜地運作。這些就是為 Apple Watch Ultra 3 和 Series 11 建構鈦金屬錶殼的 3D 列印機。
每台機器都配備一個內含六支雷射的檢流計，六支雷射會同時運作，反覆堆疊超過 900 層，以完成一個錶殼。但在列印開始前，原鈦必須先霧化成粉末，而這個過程需要調整其中的含氧量，以降低鈦在受熱時容易爆炸的特性。
Apple Watch 與 Vision 製造設計資深總監 J Manjunathaiah 博士解釋道：「粉末必須是 50 微米大小，就像非常細的沙子。雷射打在粉末上時，含氧與否會讓它的行為完全不同。所以我們必須找出如何讓含氧量保持在低水準。」
列印機完成作業後，操作人員會先將多餘的粉末從成形板上以真空方式吸除，這個步驟稱為粗略除粉 (rough depowdering)。由於列印的成品已接近錶殼所需的最終形狀，包含所有連接處，因此粉末仍可能殘留在錶殼的細縫與角落中。在精細除粉 (fine depowdering) 階段，超音波振動器會協助將這些殘留粉末完全清除。
在分離 (singulation) 過程中，一條細細的帶電金屬線會將各個錶殼鋸切分開，同時會噴灑冷卻液，以維持切割過程中的低溫。接著，自動光學檢測系統會測量每個錶殼，檢查其尺寸和外觀是否精準無誤。這是最終的品質檢查，確保錶殼已準備好進入後續的最後加工。
除了確保電路板、顯示器、電池......等等組裝與先前無異，3D 列印所帶來的另一項重要設計改良，是能在傳統鍛造工法無法加工的位置上列印紋理，這代表能夠改進行動網路錶款天線結構的防水製程。行動網路機型的錶殼內部有一條以塑膠填充的分隔結構，以便提供天線功能；而在金屬內側表面以 3D 列印製作特定紋理，使 Apple 得以提升塑膠和金屬之間的黏合效果。
另一個冷知識是：「用於製造 Apple Watch 的所有電力已全面來自風能、太陽能等再生能源。」Apple 2030 是公司設定的積極目標，要在 2030 年前，使整體足跡達到碳中和，涵蓋製造供應鏈以及產品的整個使用生命週期。Apple 環保與供應鏈創新副總裁 Sarah Chandler 表示：「Apple 每個團隊都把環境視為核心價值。我們知道 3D 列印在材料效率方面具有極大潛力，而這對達成 Apple 2030 目標非常重要。」
Apple 還透露，全新 iPhone Air 的 USB-C 埠，也是因為透過同樣的再生鈦粉末以 3D 列印而成，讓 Apple 得以打造出極纖薄卻堅固的設計。
談到下一步，Chandler 表示：「我們非常致力於推動整個系統的變革。我們做的事情從來不是只做一次，而是要讓它成為整個系統之後運作的方式。我們的指導原則始終是打造對人和地球更好的產品。當我們在設計、製造和環境目標之間做到無妥協的創新時，帶來的效益會比我們所能想像的更為巨大。」
其他人也在看
《世紀帝國2》資料片為何硬塞韓國文明？開發者爆超瞎理由：微軟說因為《星海爭霸》賣得好
微軟旗下的即時戰略神作《世紀帝國 2》（Age of Empires II），自 1999 年問世至今已邁入第 26 個年頭。這款不老長青樹憑藉著《世紀帝國2：決定版》的精緻重製與活躍的社群生態，至今依然不斷推出各種平衡性調整與大規模更新，生命力驚人。然而，就在玩家們沈浸於這款經典之作時，前原版開發者的一則回憶，揭露了當年資料片《征服者入侵》中，「韓國」文明之所以會登場的超荒謬理由，一切都是為了蹭熱度？Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 5 小時前
少年癌症粉絲設計角色成遊戲BOSS...《空洞騎士：絲綢之歌》用這方式永遠紀念他
《空洞騎士：絲綢之歌》（Hollow Knight: Silksong）推出後，玩家們不斷發現遊戲中的各種內容和彩蛋。而在這些發現中，有一段與現實相關的感人故事特別觸動人心。開發商 Team Cherry 為了紀念一位已故的忠實粉絲，將他設計的角色放進遊戲，製作成 BOSS 和支線任務，讓這位年輕粉絲的創作在遊戲世界中永存。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 8 小時前
橘子30週年攜手BLAH BLAH Bar即日起到11/30限時打造限定派對
創立30週年的Gamania橘子集團，把「Game × Mania」的狂熱基因全面升級，首度將玩心延伸至夜生活場景，在台北打造【GAMA 30 NIGHT OUT 今晚來一橘 BLAH !】連續10天的限定派對，歡迎粉絲參與也玩家工會前往聚會。※溫馨提醒，未滿十八歲請勿飲酒，禁止酒駕，飲酒過量，有害健康。壹哥的科技生活 ・ 6 小時前
AI研發帶動科技巨頭搶購 優質碳權價格飆4倍
（中央社巴西貝倫21日綜合外電報導）科技巨頭為抵銷發展人工智慧（AI）造成的大量碳排，對碳移除所產出的高品質碳權需求激增，從而加劇市場短缺。不過專家們認為，這種短缺正是刺激此一新興市場投資所必需。中央社 ・ 5 小時前
鴻海科技日開放民眾參觀 人形機器人應用成焦點
（中央社記者鍾榮峰台北22日電）鴻海科技日今天開放一般民眾參觀，包括工業級人工智慧（AI）人形機器人、晶圓搬運機器人、遙控操作靈巧手以及服務型人形機器人等應用，成為現場焦點。中央社 ・ 8 小時前
用 Nano Banana Pro 怕不夠 Credit？Lovart AI 舉行「Banana-On-Us Weekend」任你用
Lovart AI 今星期六日舉行活動，可以免費無限量地使用 Nano Banana Pro，滿足生成圖片的需求。Yahoo Tech ・ 8 小時前
《SD鋼彈G世代永恆》營收大賺又拿年度遊戲！成萬代新金雞母連官方都驚訝
萬代手遊《SD鋼彈G世代永恆》自推出以來表現亮眼，根據營收數據報告，遊戲發售 5 個月全球累計收入達到 295 億日圓，相當於超過 2 億美元，成為該系列銷售成績最佳的作品。這款遊戲不僅在既有的鋼彈粉絲群中獲得好評，更透過手機平台吸引了大量年輕新世代玩家加入，這個成績連官方團隊都感到驚訝。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 8 小時前
Google 亞太區最大AI硬體研發中心在台北｜AI 部署將加速 40%、測試也只有台灣做得到
繼桃園、板橋之後，Google 在台北士林區的「CAAM承德168大樓」租下12~20樓共計9個樓層，啟動該公司在海外最大AI硬體研發中心，緊鄰英業達、以及未來 NVIDIA Constellation 的核心地帶，串連美國總部、跨國供應商、以及包括台積電在內的重要合作夥伴，目前有 9 個樓層，打造超過 10 間頂尖 AI 研發相關實驗室、進駐數百名 Google 員工並持續招募中，專職開發與設計AI晶片，以及新一代AI雲端基礎建設像是電源、機櫃、儲存、伺服器等相關工作，預期將有效縮短高達 40% 相關產品開發進程、提升 AI 產業競爭力。壹哥的科技生活 ・ 6 小時前
《隻狼》真的超難！至今有7成玩家仍沒通關...Steam數據揭「劍聖」是最大惡夢
回顧 FromSoftware 於 2019 年推出的動作傑作《隻狼：暗影雙死》（Sekiro: Shadows Die Twice），那鏗鏘清脆的「打鐵」聲與在此際彼的刀劍交鋒，至今仍是魂系愛好者心中最硬派的戰鬥標竿。這款強調極致反應與節奏掌控的作品，即便距離發售已經過去了整整 6 年，對於大多數挑戰者來說，依然是一道難以跨越的高牆，根據數據顯示，至今仍有「將近 7 成」的玩家無法看見通關的片尾名單。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 7 小時前
《絕地求生》版逃離塔科夫來了！官方公布新作《PUBG：Black Budget》12月封測開跑！
2017 年，由韓國 PUBG Corporation 開發的大逃殺遊戲《絕地求生》一推出之後就因為「大逃殺」這個嶄新的遊戲類型迅速吸引了全球玩家的目光與期待，每天進入遊戲與其他 99 名玩家同場競技、努力存活的百人大逃殺刺激感讓《絕地求生》直到今天仍然吸引著許多粉絲進入遊戲挑戰吃雞。而昨（21）天，《絕地求生》發行商 Krafton 與 PUBG Corporation 共同宣布，《絕地求生》宇宙的新作《PUBG：Black Budget》馬上就要來了，將會是一款《絕地求生》風格，類似於《逃離塔科夫》搜打撤類型的作品，將於 12 月 12 日開始進行限量封測。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 7 小時前
好市多「保暖神衣」大特價省近千元 網評價兩極
隨著氣溫驟降，好市多近期推出被稱為「保暖神衣」的Patagonia品牌外套特價活動，價格從原本4199元大幅降至3299元，有剛購入的消費者大呼吃虧，引發網友討論。中天新聞網 ・ 10 小時前
上市5年了還在缺遊戲？PS5遭投票公認「索尼史上最糟主機」，比PS3還慘
索尼 PlayStation 5 自 2020 年問世至今，正式邁入了第五個年頭。作為索尼推出的第五代家用主機，PS5 原本背負著引領次世代的重任，然而隨著生命週期過半，越來越多玩家開始質疑這台主機的表現。尤其是在扣除了與 PS4 跨平台的舊世代作品後，真正屬於 PS5 的第一方獨佔大作依然屈指可數。這股不滿情緒在國外論壇爆發，在一項熱門投票中，PS5 竟然被玩家公認是「索尼史上最糟糕的主機」，引發了社群間激烈的辯論。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 6 小時前
Ubisoft延後財報真相曝光是「會計問題」？《刺客教條 暗影者》表現仍意外超標
日前，遊戲大廠 Ubisoft 在上月拆分完旗下業務，成立與騰訊合作的新子公司「Vantage Studios」後宣布暫時停止股票交易與財報發布也延期，引起許多討論，更有內部員工出來爆料，稱 Ubisoft 正在進行收購談判。而目前 Ubisoft 已經在昨（21）天開始恢復交易，Ubisoft 也發布聲明解釋，稱之所以延期財報是因為「會計問題」，並且也在終於公布的財報中揭露，《刺客教條：暗影者》等遊戲讓 Ubisoft 在第二季的獲利「超乎預期」，淨成長額達 39 %。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 3 小時前
粿粿、王子沒邊界感挨轟！熊熊突爆「同房過夜」人夫坤達：沒想太多
近期「邊界感」是演藝圈最常被討論的熱詞，黃豪平自曝曾和熊熊發生過一次「現在想想超級越界」的經驗，有一年跟節目到瑞士外景，兩個人與張棋惠、坤達被分到同一間房睡，而且還是「沒有隔間」的那種，黃豪平說：「那時候張棋惠還很興奮說，沒有和非男友的男生一起睡過同一個房間。」熊熊則坦言當時完全沒多想，一來坤達已婚，二來她一直以為豪平是gay，所以毫無界線意識。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
《仙劍奇俠傳》十里坡劍神20週年！練到71等才發現要搭船...成為玩家一代傳奇
在漫長的人生道路之中，許多時候我們總會碰上一款屬於自己的經典遊戲，然後一頭栽入其中，希望能在遊戲世界中大展拳腳，成為一方大俠與傳奇。而在距今 30 年前，1995 年武俠遊戲《仙劍奇俠傳》發售時，也吸引了許多有著武俠夢的玩家進入遊戲中成為李逍遙，將從自己生活的漁村出發，與靈兒一起闖蕩江湖。不過，那時卻有一位玩家在那個遊戲攻略並不發達的年代並不知道必須上船，因此在同一張地圖練到了 71 等才驚覺不對，在距今剛好 20 年前將這段離奇經歷分享出來之後，也在江湖上獲得了「十里坡劍神」的尊稱。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 6 小時前
男遭詐轉帳至「金融卡雲支付」法官審理後判帳戶所有人無罪
鍾姓男子被控受詐騙集團成員指示，先於去年11月間某日先下載行動支付APP後再透過手機門號申請「金融卡雲支付」卡片，開卡成功後提供資料給詐團。蘇姓男子不久以台灣行動支付APP轉帳3萬元至鍾男帳戶，之後蘇男向鍾男提告，苗栗地院法官審理後，認為透過該方式轉帳無需OTP方式驗證，且鍾男開通「金融卡雲支付」功自由時報 ・ 10 小時前
「粿王戀」大尺度照真相曝光？知情人士：與外界想像不同
男星范姜彥豐日前指控前啦啦隊女神粿粿（江瑋琳），婚內出軌男團棒棒堂成員之一的王子，雙方婚變鬧上檯面，粿粿拍影片認錯卻反控對方找徵信社談離婚。王子則發聲明協商破局，更爆出疑似粿粿家的大尺度照片，引發熱議！對此，知情人士出面澄清。中天新聞網 ・ 4 小時前
代代耕作 農民盼祖先開墾的土地能放領 (圖)
台東鹿野鄉農民由祖父輩在日據時代開墾的土地，被登記為國有地，先後交由台糖和退輔會管理，始終沒有放領，農民爭取「還我土地」盼政府放領。中央社 ・ 8 小時前
聚焦區域均衡打市政牌 林岱樺挺進大旗美造勢力拼市長提名
民進黨將辦理初選民調，從賴瑞隆、邱議瑩、林岱樺、許智傑當中決定參選2026高雄市長。延續11月初首場在岡山造勢喊出3萬人支持的氣勢，林岱樺今日將挺進大旗美公共體育場，舉辦第二場大型造勢活動。她指出，這次參選市長初選的主軸是「以民為本、市民最大」。哪裡是最困苦的地...CTWANT ・ 7 小時前
「晶片戰爭」作者米勒受訪 (圖)
「晶片戰爭」作者米勒20日在美國半導體產業協會（SIA）舉行的羅伯特諾伊斯獎（Robert N. Noyce Award）頒獎晚宴接受中央社採訪。中央社 ・ 10 小時前