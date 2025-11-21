AppleCare+ 費用一次看懂！到底 AppleCare+ 值不值得買？我把價格、維修費、延長保固、配件受保、轉讓技巧一次講清楚

【APPLEFANS 蘋果迷報導】買了新 iPhone、iPad、Mac 或 Apple Watch，卻還在猶豫要不要加買 AppleCare+？ 如果你也有這種經驗，像是一個手滑、一次邊追劇邊吃東西、一個小孩或貓咪撞到桌子，「啪」的一聲，你的螢幕碎成雪花。

接著你打開 Apple 維修報價：

螢幕破裂一萬多、背板四千多、主機板問題上萬元……

瞬間從「裸機帥不帥？」變成「我怎麼會這麼傻」的懊悔 cycle。

也就是這個 moment，很多人才真正懂：

AppleCare+ 不只是保險，是保命。

更是替你的荷包設一個天花板。

如果你也正在想「到底該不該買 AppleCare+」、「究竟值不值得」、「是不是安心稅？」

這篇文章就帶你 一次看懂 AppleCare+ 的保費、維修費、風險、延長保固與配件保障，

讓你看完能做出不後悔的選擇！

影片連結：https://youtu.be/C6pD-hmcz7A?si=WhjAZWWVMUFH8Dx5

AppleCare+ 是什麼？為什麼大家說它是「iPhone 的意外險」？

