對蘋果迷或科技歷史收藏家而言，這可能是一份終極的夢幻逸品。一份標誌著1976年「Apple Computer Company」 (蘋果電腦公司) 正式成立的書面協議，據報即將登上拍賣會，預估成交價最高可達400萬美元 (約新台幣1.3億元)。

蘋果1976年創辦文件將拍賣，包含三名共同創辦人親筆簽名、估值上看400萬美元

根據報導，英國知名拍賣行佳士得 (Christie's)將於2026年1月23日在紐約舉辦的「我們人民：美國250週年」 (We the People: America at 250)拍賣會上，公開拍賣這份極具歷史意義的三頁文件。

集齊三位創辦人簽名，確立股權分配

這份文件的珍貴之處，在於其上面同時具有蘋果三位共同創辦人——史蒂夫賈伯斯 (Steve Jobs)、史蒂夫沃茲尼克 (Steve Wozniak)，以及榮恩韋恩 (Ron Wayne) 的親筆簽名。內容詳細列出了三人當時在该公司的股權分配，見證這家日後成為全球市值最高科技巨頭的誕生瞬間。

榮恩韋恩的「百億美元」遺憾

雖然文件本身價值連城，但它也承載了一段著名的科技史軼事。在這份協議簽署後不到兩週 (less than a fortnight)，第三位創辦人榮恩韋恩便決定退出。

他在「Apple Computer Company」轉型為股份有限公司「Apple Computer, Inc」之前，就將其持有的10%股份賣回給其他兩位創辦人。幾個月後，他僅收取1500美元便簽字放棄在蘋果的所有剩餘商業利益。若以2016年的市值計算，這10%股份在當時就已價值約600億美元，如今價值更達天文數字。

有趣的是，榮恩韋恩曾在接受BBC訪問時堅稱不後悔離開蘋果，但他確實後悔一件事：他當年把自己那份原始協議副本，以區區500美元的價格賣掉。如今看著這份文件估值上看400萬美元，這或許才是最讓他感到心痛的決定。

蘋果歷史文物屢創天價

蘋果的歷史文物在拍賣市場上一直由行情看漲，例如在2023年時的一支未拆封的初代iPhone便以19萬美元 (約新台幣600萬元)的價格拍出，是其原價的300倍以上。此次創辦文件的拍賣，預期將再次掀起收藏家的競標熱潮。

