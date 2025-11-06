彭博：蘋果2026年新版Siri關鍵功能將以Google Gemini驅動，年付10億美元授權費
蘋果預計在2026年推出、具備更強大AI能力的新版Siri，其背後的關鍵技術合作夥伴似乎已經有更明確消息。根據彭博新聞報導，蘋果將採用客製化版本的Google Gemini模型，藉此驅動新版Siri的核心功能，並且為此在每年向Google支付高達10億美元的授權費用。
Gemini 負責核心「摘要」與「規劃」，運行於蘋果私有雲
報導指出，新版Siri仍會使用部分蘋果自有裝置端模型，但將高度依賴運行在其Private Cloud Compute (私密雲端運算) 伺服器上的Gemini模型，用以「處理Siri的摘要 (summarizer) 與規劃 (planner) 功能」。
這兩項功能對於新版Siri至關重要，負責協助Siri「綜合資訊」並「決定如何執行複雜任務」。由於蘋果先前展示其AI願景的核心，便是讓Siri具備代表使用者操作App的能力，因此Gemini在此將扮演了關鍵的中樞角色。
傳年付10億美元，未來仍計畫自研取代
消息指稱，蘋果每年將為此支付10億美元，但此金額相較Google每年為換取蘋果裝置預設使用其搜尋引擎所支付的鉅額費用，仍只是「一小部分」。
儘管採用了Google的技術，但此項合作可能不會被公開宣傳。而蘋果仍計畫在未來最終以其自研模型取代Google。
報導指稱，蘋果內部正積極開發一個規模達「一兆參數」的雲端基礎模型，並且希望最快能在2026年就準備好投入消費者應用。
從「選項」變「核心」：Siri延遲或為主因
回顧此合作的演進，Apple Intelligence目前已經允許Siri在特定請求下呼叫OpenAI的ChatGPT。
而Google Gemini最早在2024年3月便傳出將作為Apple Intelligence服務的另一個AI「選項」加入。
然而，在蘋果於2025年宣布將新版Siri功能延遲一年推出後，其對外部技術的需求顯然變得更為迫切。今年8月，市場便傳出Siri可能由Gemini「支援」的消息，當時Google被要求打造一個能安全運行於蘋果伺服器的客製化版本。
在此之前，蘋果也傳出曾與Anthropic及OpenAI探討過類似的深度合作。
