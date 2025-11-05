蘋果稍早宣布，其以Apple Intelligence技術驅動的「即時翻譯」 (Live Translation)功能，在經歷短暫延遲後，終於將在12月正式向歐盟地區的AirPods用戶推送。

蘋果的AirPods「即時翻譯」功能將於12月登陸歐盟地區，iOS 26.2 Beta已可搶先體驗

此次擴展之所以備受關注，不僅因為「即時翻譯」是近期發表的AirPods Pro 3的關鍵賣點之一，更因為蘋果曾在今年9月警告，為遵循歐盟數位市場法 (DMA)的規範，可能需要額外的工程作業，導致此功能在歐盟區的推出時程延遲。

而此次宣布將於12月進駐歐盟地區，意味蘋果已經解決相關問題，使得AirPods「即時翻譯」功能將能順利提供歐盟境內用戶使用。

支援AirPods Pro 3、AirPods Pro 2與AirPods 4 ANC，支援10種語言互譯

當此功能下月在歐盟區正式上線後，支援的硬體包含 AirPods Pro 3、AirPods Pro 2 以及 AirPods 4 (主動降噪款)。

「即時翻譯」功能將可自動翻譯說話者的語音，支援語言包含：

• 英語 (美式、英式)

• 法語 (法國)

• 德語

• 葡萄牙語 (巴西)

• 西班牙語 (西班牙)

• 義大利語

• 中文 (簡體中文、繁體中文)

• 日語

• 韓語

蘋果強調，即時翻譯功能能在兩副AirPods之間無縫運作，系統會智慧地降低說話者的原始音量，讓翻譯後的聲音更容易被聽清楚。

iOS 26.2 Beta已開放歐盟地區開發者測試

對於想在12月正式版推出前搶先體驗的歐盟區用戶，蘋果表示，只要是支援Apple Intelligence服務功能的iPhone機種，並且升級至iOS 26.2的開發者測試版 (Developer Beta)，或是後續針對一般用戶提供測試版本，即可在支援的AirPods上啟用「即時翻譯」功能。

