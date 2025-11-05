蘋果的AirPods「即時翻譯」功能將於12月登陸歐盟地區，iOS 26.2 Beta已可搶先體驗
蘋果稍早宣布，其以Apple Intelligence技術驅動的「即時翻譯」 (Live Translation)功能，在經歷短暫延遲後，終於將在12月正式向歐盟地區的AirPods用戶推送。
此次擴展之所以備受關注，不僅因為「即時翻譯」是近期發表的AirPods Pro 3的關鍵賣點之一，更因為蘋果曾在今年9月警告，為遵循歐盟數位市場法 (DMA)的規範，可能需要額外的工程作業，導致此功能在歐盟區的推出時程延遲。
而此次宣布將於12月進駐歐盟地區，意味蘋果已經解決相關問題，使得AirPods「即時翻譯」功能將能順利提供歐盟境內用戶使用。
支援AirPods Pro 3、AirPods Pro 2與AirPods 4 ANC，支援10種語言互譯
當此功能下月在歐盟區正式上線後，支援的硬體包含 AirPods Pro 3、AirPods Pro 2 以及 AirPods 4 (主動降噪款)。
「即時翻譯」功能將可自動翻譯說話者的語音，支援語言包含：
• 英語 (美式、英式)
• 法語 (法國)
• 德語
• 葡萄牙語 (巴西)
• 西班牙語 (西班牙)
• 義大利語
• 中文 (簡體中文、繁體中文)
• 日語
• 韓語
蘋果強調，即時翻譯功能能在兩副AirPods之間無縫運作，系統會智慧地降低說話者的原始音量，讓翻譯後的聲音更容易被聽清楚。
iOS 26.2 Beta已開放歐盟地區開發者測試
對於想在12月正式版推出前搶先體驗的歐盟區用戶，蘋果表示，只要是支援Apple Intelligence服務功能的iPhone機種，並且升級至iOS 26.2的開發者測試版 (Developer Beta)，或是後續針對一般用戶提供測試版本，即可在支援的AirPods上啟用「即時翻譯」功能。
WhatsApp終於推出Apple Watch原生App，支援完整訊息、語音留言與通話通知
任天堂2025年上半年財報：Switch 2熱賣1036萬台，帶動整體營收翻倍、上修全年財測
