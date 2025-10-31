蘋果第四季營收創新高，iPhone 17熱銷、避談iPhone Air銷售表現、預告新版Siri明年上線
蘋果稍早公布其截至9月27日的2025財年第四季財報，受惠於iPhone 17系列新品的初步銷售表現，上一季的總營收達到1024.7億美元，相比去年同期的949.3億美元增長7.94%，創下同期歷史新高，表現略高於市場預期。該季淨利潤則達274.7億美元，相較去年同期的147.4 億美元大幅增長。
iPhone營收佔半，官方迴避iPhone Air表現
從營收構成來看，iPhone業務依舊是蘋果的絕對主力，總計貢獻490.25億美元 (年增6.1%)，佔總營收近48%。財報顯示，開賣不足一個月的新機iPhone 17、iPhone 17 Pro及iPhone 17 Pro Max為營收提供了不少助力。
不過，對於同期發表的另一款話題新品iPhone Air，蘋果在財報會議上則刻意迴避其銷售表現。報導指出，這款定位小眾的產品在開賣不久後便迅速遇冷，坊間已傳出減產流言。不過，外界分析認為，蘋果推出此裝置的意義，可能更多是為後續的折疊機進行技術預演，因此蘋果可能也未期待其銷量能有多高。
大中華區年減3.59%，Tim Cook稱反彈在即
值得注意的是，蘋果在大中華區的營收表現持續面臨壓力，本季營收為144.93億美元，相較去年同期的150.33億美元，下降幅度達3.59%，顯示其在中國市場面臨的競爭依舊激烈。
不過，蘋果執行長Tim Cook在財報會議上試圖緩解市場擔憂。他指出，公司目前已觀察到「非常健康的需求指標」 (very healthy demand indicators)，市場對iPhone 17系列的反應非常積極，新機帶來的正面影響應會在今年最後一個季度 (2026財年Q1) 充分展現，屆時大中華區的業績有望迎來強勢反彈。
Tim Cook強調：「中國仍然是我們最具活力的市場之一，我們對前景非常樂觀。」
新版Siri將於2026上線，M5處理器版MacBook Pro可能難撐Mac需求旺季
為了增強投資者對iPhone未來發展的信心，Tim Cook也透露了蘋果在AI方面的進展，預告整合AI加持的新版Siri將在2026年正式上線。同時，他也表示蘋果計畫將更多第三方AI工具整合進作業系統，意味著除了現有的ChatGPT之外，未來還會有更多服務加入 (市場傳出可能與Google合作Gemini，或是與Anthropic合作)。
至於其他硬體業務，本季表現平平：
• Mac：營收87.26億美元 (年增12.7%)
• iPad：營收69.52億美元 (與去年持平)
• 穿戴、家庭與配件：營收90.13億美元 (年減 0.3%)
• 服務：營收287.50億美元 (年增 15.1%)
而由於在秋季的電腦更新中，蘋果僅推出了一款M5 MacBook Pro，外界普遍擔憂Mac產品線在接下來的年末購物季中，銷售前景恐怕不容樂觀。
更多Mashdigi.com報導：
NVIDIA推IGX Thor平台，整合Blackwell GPU加速工業、醫療邊緣物理AI應用
NVIDIA揭曉BlueField-4 DPU，整合Grace CPU與ConnectX-9網路、實現800Gbps吞吐量
其他人也在看
金商獎老字號｜老店不老心撐起台灣味 下一站換你去嚐甜聞香點個讚
第79屆商人節金商獎，不單是榮耀時刻，更是場屬於臺灣企業家的年度盛典。每位得獎者的背後，皆是一段段關於用汗水堅持與心血創新的故事，也讓人看見台灣經濟最動人的底色。在這之中，「優良老店」、「菁英老店」更是一代代人用流金歲月釀出的絕代風華，眼前人前仆後繼續用創意續寫的傳奇。鏡報 ・ 10 小時前
聯發科第三季營收達標、預期第四季的手機業務將強勁成長，更透露AI加速器專案執行順利
聯發科稍早公布 2025 年第三季財報，受惠於旗艦行動晶片天璣 9500 的需求優於預期，第三季營收以美元計算達到營運目標上緣。若以新台幣計算，則因實際匯率 (1 美元兌 30 元新台幣) 優於財測假設 (1 美元兌 29 元新台幣)，季營收表現超出營運目標。Mashdigi ・ 9 小時前
快訊／科技通訊股報喜帶動美股震盪上行 Amazon、Twilio成焦點
美股今（10/31）早盤盤面漲跌互見，其中多家大型科技與通訊公司公布強勁財報後跳升，帶動市場整體風險偏好升溫。盤中Amazon 股價強勢反彈10%，提示投資人對雲端與 AI 應用需求回溫的預期。同時，Twilio 公告第三季營收及利潤皆超出華爾街預期，股價跳升近 18%。不過，相較之下，傳統科技硬體、遊戲或通訊設備業者漲勢則較為分化。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
《美股》收盤速報：亞馬遜狂飆 華爾街10月強勢上揚
【時報-台北電】華爾街主要股市指數周五(10月31日)收盤上漲，其中亞馬遜公布優異財報，推動股價大漲，成為股市最大推力；但由於聯準會在調降利率方面變得更謹慎，抑制了市場人氣。標普、那斯達克和道瓊在本周都上漲，並創下近年來最長月度連漲紀錄。 本周標普上漲0.7%，那斯達克升2.24%，道瓊漲0.75%。 在10月，標普升2.27%，連續第6個月上漲，為2021年8月以來最長的連漲紀錄。那斯達克10月上漲4.7%，連續7個月上漲，創下2018年初以來最長連漲紀錄。道瓊本月上漲2.5%，為連續第6個月上漲，創下自2018年1月以來最長的月度連漲。 亞馬遜公布上季銷售超出預期，其中雲端業務成長超乎預期，股價收在大漲9.6%，盤中並觸及歷史新高。亞馬遜的上漲並推動非必需消費類股收漲4%，為今年5月12日以來最大單日漲幅。 在其它大型科技公司方面，儘管該公司說，預計iPhone在第四季的銷售將超越華爾街預期，但執行長庫克說，供應將受到限制，導致股價收跌0.4%。 亞特蘭大聯準會行長Raphael Bostic在週五表示，儘管市場預期聯準會將會降息，但12月的降息並未確定。克利夫蘭聯準會行長Beth時報資訊 ・ 1 小時前
鴻海科技日11/21登場 量子電腦夯!搶先開箱"離子阱實驗室"
財經中心／楊思敏、戴亞倫 新北報導每年的鴻海科技日，可以說是科技界的一大盛事，今年即將在11/21登場。除了展示新款電動車、與輝達合作的AI伺服器。今天民視鏡頭還要帶您來開箱，鴻海打造台灣產業界首座「離子阱量子計算實驗室」，目標5年內推出通出通用型量子電腦原型機，看看最新進展。民視財經網 ・ 10 小時前
公平會：酷澎電商應妥適處理扣款爭議 避免影響競爭秩序
針對立委召開「酷澎電商擬『未經同意扣款59元』消費者豈能當冤大頭？」記者會，外界點名公平會將介入，對此，公平會澄清酷澎網站於交易流程中已有記載「免費訂閱期屆滿後若未取消將轉為付費續訂」資訊，相關作業流程事項已有說明，尚難認有違公平交易法廣告不實的規定。中時財經即時 ・ 13 小時前
「大自然賦予的韌性」：那些在地震中屹立不倒的竹建築
一場7.8級大地震後對厄瓜多爾1,200多棟建築的調查發現，鋼筋混凝土建築的損壞程度高於木造與竹造建築。BBC NEWS 中文 ・ 1 天前
蘋果 Q4 財報：iPhone 17 助力營收創新高但官方避談 iPhone Air，大中華區低迷不過反彈在即
蘋果今日公佈了截止至 9 月 27 日的本財年 Q4 財報，該季度總營收達到 1,024.7 億美元，按年增長 7.94%，創下同期歷史新高。Yahoo Tech ・ 20 小時前
酷澎介面誤導轉付費會員 公平會聲明難認定廣告不實
民進黨立委李坤城今天召開記者會，質疑電商酷澎操作介面不友善、導致民眾被扣款59元非自願成為付費會員。對此公平會晚間發出聲明，澄清並無要介入之舉，因為酷朋網站有揭露免費訂閱期滿後的規定，難認認定有違反「廣告不實」。中時財經即時 ・ 13 小時前
AI熱潮快崩了？ BCA示警：出現「這跡象」要快跑
全球掀起人工智慧（AI）投資熱潮，但市場的樂觀預期可能站在不穩固的基礎上，根據研究機構BCA Research最新報告警告，當前業界急於擴建AI基礎設施的行為，恐怕是建立在「錯誤的前提」上，即是認為「率先進入市場者能取得重大優勢」的假設，並且提醒一旦發現一種狀況時，可能就是投資者該撤離的時候了。EBC東森財經新聞 ・ 18 小時前
Q3大賺108億元！半導體封測龍頭「6天飆漲28%」登強勢股王 外資狂喊280元新天價
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導台股昨（31）日受中美貿易破冰激勵，一度攻上28,400點，隨後平盤震蕩，尾盤遭逢一波急殺翻黑，終場下跌54.18點、收在28,233...FTNN新聞網 ・ 2 小時前
台積電突爆1.4萬張賣單...跌5元收1500元！誰做的？ 股市名師解析
台積電（2330）今（31）日最後一單遇逾1.4萬張賣壓，終場以1500元作收，下跌5元，跌幅0.33%，台股也隨之走弱，由紅翻黑，最終收在28,233點，下跌54點。 啟發投顧分析師李永年分析，台積電今日的爆量下跌，可能是基於近期股價漲幅較大，法人投資者選擇在此階段進行獲利了結。 儘管如此，李永年強調，台積電的長期基本面依舊強勁，尤其在AI需求持續升溫的背景下，未來業務增長潛力可期。因此，儘管短期內出現拉回，從中長期看，台積電仍具備向上的動能。 李永年補充道，台股整體市場也面臨類似情況，近來漲幅已較大，出現整理回檔的風險，但回調並不意味著市場基本面出現問題，反而是市場健康調整的跡象，還是提醒投資人應保持警覺，審慎應對短期波動。Yahoo奇摩股市 ・ 20 小時前
單季獲利年增369%！這「砷化鎵代工廠」開盤即攻頂表態 3檔個股衝漲停
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導受到川習會利空、企業財報好壞參半，以及聯準會（Fed）對於12月是否降息表達不確定性，美股週四收盤四大指數全走跌，台股加...FTNN新聞網 ・ 1 天前
【台股10月風雲榜】上櫃20大衰股出爐！中光電、順藥全上榜 2檔「BBU飆股」也逃不過
台股今（31）日迎來10月最後一個交易日，《Yahoo股市》統計截至今日為止，10月以來跌幅前20大的上櫃公司中（註：經還原權息值），本次以北基（8927）跌得最重，跌幅超過3成，研發中風藥的生技股順藥也重跌27%。此外，BBU概念股加百裕（3323）、順達（3211）同樣下挫、無人機飆股中光電（4909）跌幅超過19%，也慘登上跌幅榜。Yahoo奇摩股市 ・ 19 小時前
兩大警訊浮現 AI會崩盤嗎？一旦出現「元宇宙時刻」就快逃
市場研究公司 BCA Research 警告，當人工智慧出現「元宇宙時刻」時，即一家大型人工智慧公司宣布更多資本支出但其股價反而下跌，可能就是投資者該撤離的時候了。 隨著人工智慧（AI）熱潮將全球科技股推向極高水平，華爾街對於當前 AI 狂熱是否會演變成泡沫的爭論日益激烈。投資鉅亨網 ・ 1 天前
前3季每股虧2.81元！八大公股出脫這「IC設計廠」2千張 清倉萬海抱2.23億撤退
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數今（30）日終場跌7.21點，收在28,287.53點，跌幅0.03%，根據「玩股網」統計，觀察八大公股上市個股賣超方面，A...FTNN新聞網 ・ 1 天前
吳敏求「親自出馬」也沒用？ 旺宏再吞跌停板 外資才買一天就吐光
旺宏日前連日漲停衝新高點，來到39.70元，然而29日公布Q3財報後收益不如預期，每股虧損0.47元，對此，董事長吳敏致歉並承諾將「將重出江湖」，親自帶領團隊，在1年內做出成績。但這並沒有挽回投資人的信心，連兩日苦吞跌停板，跌破十日線來到31.20元。不過，傳言美系外資維持旺宏快閃記憶業務正向觀察不變，並將投資評等Overweight增持、目標價40元均保持不動。EBC東森財經新聞 ・ 23 小時前
婚事還沒結成 玉山金市值跌出台股前20強 一周蒸發485億元高過聘金
擁有近60萬股東的玉山金（2891）與三商壽（2867）婚事還沒成？未公告重訊惹議，昨天2家又雙雙於深夜公告，但今天玉山金股價仍慘跌到29.65元，30元大關失守，短短不到一周市值蒸發485億元還高過「聘金」，正式被緯創（3231）超車，擠出台股市值前20大榜單。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
外資目標價喊上1695元！這檔PCB「攻漲停又熄火」？獲利了結大軍湧現仍漲破半根
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導AI伺服器需求持續火熱，PCB供應鏈再掀行情。台光電（2383）今（31）日盤中一度直衝漲停1,400元，尾盤獲利了結賣壓湧現，終...FTNN新聞網 ・ 19 小時前
收盤／台積電尾盤摜壓20元！台股紅翻黑跌54點 PCB、封測成盤面亮點
聯準會釋出鷹派訊息、科技巨頭財報表現參差，加上美中貿易休戰消息未能提振市場信心，美股四大指數週四（30）日全面下挫，道瓊、那指與費半皆收黑，尤其Meta重挫逾11%，拖累科技股氣氛低迷。台股今（31）日開盤不受美股影響開高震盪，整場都維持紅盤，可惜最後一盤遭台積電摜壓20元，終場加權指數由紅翻黑下跌54.18點，收在28,233.35點，跌幅0.19%；成交金額5,581億元。櫃買指數則在中小型股點火下逆勢上漲0.87%，收264.31點，成交金額1,386億元。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前