蘋果稍早公布其截至9月27日的2025財年第四季財報，受惠於iPhone 17系列新品的初步銷售表現，上一季的總營收達到1024.7億美元，相比去年同期的949.3億美元增長7.94%，創下同期歷史新高，表現略高於市場預期。該季淨利潤則達274.7億美元，相較去年同期的147.4 億美元大幅增長。

蘋果第四季營收創新高，iPhone 17熱銷、避談iPhone Air銷售表現、預告新版Siri明年上線

iPhone營收佔半，官方迴避iPhone Air表現

從營收構成來看，iPhone業務依舊是蘋果的絕對主力，總計貢獻490.25億美元 (年增6.1%)，佔總營收近48%。財報顯示，開賣不足一個月的新機iPhone 17、iPhone 17 Pro及iPhone 17 Pro Max為營收提供了不少助力。

不過，對於同期發表的另一款話題新品iPhone Air，蘋果在財報會議上則刻意迴避其銷售表現。報導指出，這款定位小眾的產品在開賣不久後便迅速遇冷，坊間已傳出減產流言。不過，外界分析認為，蘋果推出此裝置的意義，可能更多是為後續的折疊機進行技術預演，因此蘋果可能也未期待其銷量能有多高。

大中華區年減3.59%，Tim Cook稱反彈在即

值得注意的是，蘋果在大中華區的營收表現持續面臨壓力，本季營收為144.93億美元，相較去年同期的150.33億美元，下降幅度達3.59%，顯示其在中國市場面臨的競爭依舊激烈。

不過，蘋果執行長Tim Cook在財報會議上試圖緩解市場擔憂。他指出，公司目前已觀察到「非常健康的需求指標」 (very healthy demand indicators)，市場對iPhone 17系列的反應非常積極，新機帶來的正面影響應會在今年最後一個季度 (2026財年Q1) 充分展現，屆時大中華區的業績有望迎來強勢反彈。

Tim Cook強調：「中國仍然是我們最具活力的市場之一，我們對前景非常樂觀。」

新版Siri將於2026上線，M5處理器版MacBook Pro可能難撐Mac需求旺季

為了增強投資者對iPhone未來發展的信心，Tim Cook也透露了蘋果在AI方面的進展，預告整合AI加持的新版Siri將在2026年正式上線。同時，他也表示蘋果計畫將更多第三方AI工具整合進作業系統，意味著除了現有的ChatGPT之外，未來還會有更多服務加入 (市場傳出可能與Google合作Gemini，或是與Anthropic合作)。

至於其他硬體業務，本季表現平平：

• Mac：營收87.26億美元 (年增12.7%)

• iPad：營收69.52億美元 (與去年持平)

• 穿戴、家庭與配件：營收90.13億美元 (年減 0.3%)

• 服務：營收287.50億美元 (年增 15.1%)

而由於在秋季的電腦更新中，蘋果僅推出了一款M5 MacBook Pro，外界普遍擔憂Mac產品線在接下來的年末購物季中，銷售前景恐怕不容樂觀。

