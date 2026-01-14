雖然蘋果與Google在稍早的聯合聲明證實雙方將在AI領域展開合作，讓Gemini模型成為蘋果下一代AI功能基石，但官方聲明對於技術細節卻是輕描淡寫。而The Information網站則是釋出一份深度報告，揭露這項合作背後許多有趣的細節，包括蘋果將擁有極高的自主權，甚至連Siri提供的答案中都不會出現Google的影子。

蘋果的Gemini大計：沒有Google商標、Siri能提供「情緒價值」，而且還能自己微調模型？

雖然使用Gemini，但看起來一點都不Google

根據The Information網站引述知情人士說法，這項合作並非單純的「API串接」。蘋果在合約中取得了極大的控制權，其中最關鍵的一點在於「獨立微調」 (Independent Fine-tuning)。

這意味著，雖然底層模型是Google的Gemini，但蘋果可以獨立對其進行微調，決定模型該如何回答使用者的問題。蘋果可以要求Google調整某些參數，但最終的「語氣」與「反應邏輯」將由蘋果親自操刀。

更重要的是「品牌隱形」。在目前蘋果內部的原型機測試中，由Gemini驅動的AI回答完全沒有任何Google或Gemini的品牌標示，這也印證彭博新聞先前的預測：蘋果希望使用者感覺這依然是「Siri」，而不是「住在iPhone裡的Google Assistant」。

Siri不再只是「幫你搜尋網頁」，還能陪你聊心事？

報告指出，蘋果希望透過Gemini讓Siri擺脫「只會列出網頁連結」的壞習慣。未來的Siri將能針對世界知識類的問題 (例如：某國的人口數、科學原理)直接給出完整的解答。

而蘋果似乎有意讓Siri具備「情感支持」 (Emotional Support) 的能力。知情人士透露，過去Siri很難處理使用者表達「孤獨」或「沮喪」的語句，但在導入Gemini之後，Siri將能像ChatGPT一樣，提供更具同理心、更完整的對話式回應。

這無疑是一步險棋，畢竟目前已有不少案例顯示，脆弱的使用者可能會過度依賴AI聊天機器人，若AI產生幻覺或誤讀情境，後果將不堪設想。因此，蘋果如何拿捏「貼心」與「安全」的界線，將是接下來觀察重點。

混合架構：小事自己做，大事找Gemini

關於技術架構，這份報告也呼應了蘋果軟體主管Craig Federighi曾提到的挑戰。蘋果最終採用的方案是將「傳統Siri」與「LLM Siri」進行無縫融合，其實有點類似三星與Google合作模式。

• 簡單任務 (On-device)：設定計時器、建立提醒事項、發送簡單簡訊等，依然由蘋果裝置端的現有技術處理，快速且隱私。

• 複雜任務 (Cloud/Gemini)：當指令模糊不清或需要推理時，則交由 Gemini 處理。

舉例來說，如果你叫Siri「傳簡訊給媽媽」，但通訊錄裡根本沒有「媽媽」這個聯絡人。新版Siri能透過Gemini分析你過去的訊息內容，推斷出哪位聯絡人最可能是你的母親，並且執行指令，而這種「推理能力」正是過去Siri最欠缺的。

時間表：春季先暖身，WWDC 2026見真章

至於大家最關心的上線時間，報告重申蘋果將採「漸進式」的更新策略。部分基礎功能預計將在今年春季隨著iOS更新釋出，但更進階的功能，如「Siri記住過去的對話內容」，或是「主動建議提早出門避開塞車」等進階功能，則預計要等到6月的WWDC 2026開發者大會才會正式揭曉。

分析觀點

這份報告釐清了蘋果在這場AI豪賭中的策略：「借力使力，但絕不讓位」。

蘋果很清楚，自己在大型語言模型的軍備競賽中暫時落後，與其硬著頭皮推一個半調子的自研模型，不如直接買下最強的引擎 (Gemini)，然後自己打造車身 (微調與UI)。

透過「獨立微調」與「隱去品牌」，蘋果成功地將Google降級為單純的技術供應商，就像三星提供iPhone顯示面板一樣。使用者在使用Siri時，感受到的是蘋果的體驗、蘋果的隱私保護 (Private Cloud Compute)，而不會意識到背後運轉的是Google的演算法。

這招「隱形 AI」策略若能成功，蘋果就能在不犧牲品牌主導權的前提下，快速補齊Siri的AI表現不足。但風險在於，一旦Gemini出包 (例如產生偏見內容)，蘋果是否能完全切割？這將是雙方合約中最微妙的部分。

