隨著年末假期腳步接近，蘋果釋出今年的節慶短片《A Critter Carol》，這支影片維持蘋果一貫傳統，全片均由最新的iPhone 17 Pro拍攝完成。今年的主題聚焦於「意想不到的友情」，並且特別邀請了一群由手工打造的森林小動物木偶擔任主角，展現溫馨且充滿工藝精神的故事。

蘋果節慶短片《A Critter Carol》，全程以iPhone 17 Pro拍攝、手工木偶擔綱主角演繹意想不到的友情

故事：掉落的手機與森林動物的自導自演

《A Critter Carol》由獲獎導演Mark Molloy執導，故事描述一位健行者不小心將iPhone 17 Pro遺落在白雪覆蓋的森林中，而這支手機隨即被一群充滿好奇心的手工木偶動物——包含浣熊、熊、老鼠、貓頭鷹、鹿與松鼠發現。

廣告 廣告

蘋果節慶短片《A Critter Carol》，全程以iPhone 17 Pro拍攝、手工木偶擔綱主角演繹意想不到的友情

這群小動物化身為「社群創作者」 (Social Creators)，利用這支手機拍攝了一段受痞客二人組 (Flight of the Conchords)歌曲《Friends》啟發的歡樂音樂表演。最終，當健行者透過「尋找」 (Find My)功能找回手機時，意外發現了這群動物留下的精彩畫面。

iPhone 17 Pro功能展示：8倍變焦、雙向同拍

影片不僅是講故事，同时也巧妙展示了iPhone 17 Pro的相機功能。在小動物們「創作」的過程中，展示了8倍變焦、Center Stage前置相機自拍，以及雙向同拍等功能，突顯該裝置能協助用戶輕鬆創作出具備電影感與專業品質的內容。

蘋果節慶短片《A Critter Carol》，全程以iPhone 17 Pro拍攝、手工木偶擔綱主角演繹意想不到的友情

蘋果節慶短片《A Critter Carol》，全程以iPhone 17 Pro拍攝、手工木偶擔綱主角演繹意想不到的友情

強調手工藝精神：木偶、字體皆純手工打造

此次影片的一大亮點在於對「工藝」的極致追求。片中所有九隻木偶皆以實體工藝手工製作，旨在注入真實的個性與溫度。就連影片中使用的字體，也是由木版手工印製而成。

Mark Molloy表示：「我想擁抱木偶戲的觸感特性，非常希望能回到工匠精神。」這背後的創意理念，是為了延續蘋果對工藝的重視，並且突顯在AI時代下，「人類創造力無可取代」的核心價值。

蘋果節慶短片《A Critter Carol》，全程以iPhone 17 Pro拍攝、手工木偶擔綱主角演繹意想不到的友情

幕後花絮同步釋出

除了正片，蘋果也同步釋出了一支幕後花絮影片，紀錄了木偶製作過程、專業木偶師的現場操控，以及團隊如何運用iPhone 17 Pro的功能實現創意。首席木偶師Tim Cherry-Jones在片中說道：「只要我們願意走出去、創作一些東西，就能讓人們凝聚在一起」，這也呼應蘋果希望傳達的節慶訊息：友情是珍貴的禮物，創作能以意想不到的方式連結人們。

更多Mashdigi.com報導：

POCO F8系列亮相，Ultra版搭載Snapdragon 8 Elite Gen 5與5倍潛望長焦、攜手Bose調音

Google傳開發採Android架構的全新PC作業系統「Aluminium」，2026年問世、長遠將取代Chrome OS

耐能發表全球首款終端Mamba架構NPU，揭曉未來三年產品藍圖、轉型AI基礎建設公司