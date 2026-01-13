蘋果稍早公布旗下服務項目在2025年的亮眼表現，並且預告2026年的一系列重大更新。隨著iPhone等硬體裝置在全球累積龐大的活躍用戶數，蘋果的「服務」營收已成為推動公司成長的第二引擎。從娛樂內容的擴充到支付功能的深化，蘋果正透過生態系的黏著度，將全球超過20億台活躍裝置轉化為持續性的服務訂閱動能。

蘋果服務營收再創新高：F1獨家登陸Apple TV+、Fitness+進軍台灣，龐大硬體市佔成關鍵推手

影音娛樂：F1賽事獨家轉播、Apple Music十週年與K歌功能升級

在串流影音方面，Apple TV+確認將於今年3月起，成為Formula 1 (一級方程式賽車)所有賽事的獨家轉播平台，預期將吸引大量體育迷訂閱。同時，包括《晨間直播秀》第四季、《人生切割術》 (Severance)第二季、《基地》第三季等強檔原創內容也將陸續回歸，並且將推出改編自經典科幻小說的《神經喚術士》 (Neuromancer)影集，以及《曼達洛人與古古》電影等內容。

廣告 廣告

Apple Music則在邁入10週年之際，不僅迎來史上最佳的收聽與訂閱成績，更強化了互動體驗。廣受好評的「開唱」功能進一步升級，使用者現在可將iPhone化身麥克風，透過「接續互通相機」將歌詞與視覺效果投射至電視，實現更具沉浸感的居家卡拉OK體驗。

此外，Apple Music也透過與GM、TuneIn等車廠與平台合作，將服務觸角延伸至蘋果生態系之外。

生活應用：錢包整合身分證件、地圖更個人化

Apple Pay與錢包App的功能持續深化，除了在全球89個市場提供支付服務，蘋果進一步推動數位身分證件的普及。在日本，iPhone率先支援My Number Card，成為錢包App中第一個支援的國際身分證件，在美國則推出了Digital ID，允許使用者將護照資訊存入iPhone與Apple Watch，並且能用於機場安檢。

隨著iOS 26推出，錢包App將能利用Apple Intelligence自動整理郵件中的訂單資訊，並且支援銀行機構在實體店面提供分期付款選項。蘋果地圖則新增「偏好路線」功能，並且將Detailed City Experience (詳細城市體驗)功能擴展至新加坡、摩納哥等地，甚至針對F1摩納哥大獎賽提供專屬的3D地標體驗。

蘋果服務營收再創新高：F1獨家登陸Apple TV+、Fitness+進軍台灣，龐大硬體市佔成關鍵推手

健康與連結：Fitness+正式登陸台灣、iCloud加入Apple Invites功能

對於台灣使用者而言，最大的好消息莫過於Apple Fitness+的擴展。這項健身訂閱服務在2025年進行最大規模的擴張，新增至包括台灣、香港、新加坡在內28個國家地區，並且將在今年初進軍日本市場。Fitness+提供超過8000項4K畫質的體能訓練，並且能讓配戴AirPods Pro 3的使用者直接在螢幕上看見即時數據。

iCloud方面則加入全新Apple Invites功能，讓使用者能輕鬆建立活動邀請函，並且不限裝置均可回覆，訂閱iCloud+的用戶還能享有不限次數的活動建立權限，以及進階的隱私防護功能。

蘋果服務營收再創新高：F1獨家登陸Apple TV+、Fitness+進軍台灣，龐大硬體市佔成關鍵推手

蘋果服務營收再創新高：F1獨家登陸Apple TV+、Fitness+進軍台灣，龐大硬體市佔成關鍵推手

硬體市佔帶動服務成長，生態系成最強護城河

蘋果服務營收的爆發性成長，與其硬體裝置在全球市場的高滲透率密不可分。根據市調機構Counterpoint Research統計，蘋果目前在全球智慧型手機市場雖然面臨激烈競爭，但在高階機種市場仍維持強勢主導地位，iPhone在全球的活躍裝置數量持續創下新高。

蘋果服務營收再創新高：F1獨家登陸Apple TV+、Fitness+進軍台灣，龐大硬體市佔成關鍵推手

龐大的硬體基礎為蘋果服務業務提供了絕佳溫床，當使用者習慣使用iPhone進行Apple Pay支付、用AirPods聆聽Apple Music、在iPad上觀看Apple TV+，甚至用Apple Watch紀錄 Fitness+運動數據時，硬體與軟體服務之間的界線便逐漸模糊，形成極具黏著度的生態系閉環。

分析觀點

從此次公布的更新內容可以看出，蘋果的策略已從單純的「賣硬體」，轉向「經營使用者生活」。無論是爭奪F1轉播權，藉此強化Apple TV+的不可取代性，或是將數位身分證件整合進錢包，都是為了讓使用者在食衣住行育樂各方面都離不開蘋果的服務。

特別是隨著iOS 26導入更多基於裝置端智慧 (On-device Intelligence)的功能，例如地圖的個人化推薦與錢包的訂單整理，蘋果正試圖用更隱私、更便利的體驗，在AI時代築起更高的護城河。而對於台灣使用者來說，Apple Fitness+服務的導入也補足了蘋果健康生態系在本地的一塊重要拼圖。

更多Mashdigi.com報導：

蘋果推出「Apple Creator Studio」訂閱全家餐：月付390元擁抱FInal Cut Pro、Logic Pro與iPad版服務

Meta啟動「Meta Compute」計畫：狂買核電、組建國家級算力網，劍指超級智慧

OpenAI斥資6000萬美元收購Torch，為ChatGPT Health打造「統一醫療記憶」