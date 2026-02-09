按照慣例，蘋果每年春季都會有一波硬體更新，而根據彭博新聞記者Mark Gurman在最新的「Power On」專欄中爆料，蘋果正準備在3月初 (最快可能是3月2日當週)舉行新品發表會，屆時將有Mac與iPad新品亮相 (蘋果預期也會在近期公布新款iPhone 17e)。

傳蘋果春季發表會最快3月初登場，M5版MacBook Pro、iPad Air與入門iPad全面更新

這次的更新陣容相當龐大，涵蓋入門到專業級的產品線，重點則全數鎖定在「晶片升級」與「Apple Intelligence支援」上。

MacBook Pro與MacBook Air：M5家族全員到齊

雖然搭載M5處理器的MacBook Pro早在去年10月就已經亮相，但當時僅更新入門款14吋規格，因此這次更新將聚焦專業用戶需求。

廣告 廣告

• MacBook Pro (14吋/16吋)：預計將搭載效能更強悍的M5 Pro與M5 Max處理器。外觀設計預期不會有大變動，重點在於運算效能的釋放，滿足影音工作者的需求。

• MacBook Air：最受歡迎的Air系列也將同步換上M5處理器。對於追求輕薄與效能平衡的用戶來說，這將是入手新機的好時機。

此外，傳聞已久的「低價版 MacBook」或許也有機會在近期現身。據稱這款筆電將搭載iPhone等級的A18 Pro處理器，價格可能壓在599至699美元區間，目標是搶攻教育市場與Chromebook的市佔率。

iPad全線補強：入門款終於能跑AI

iPad產品線的更新同樣精彩，解決了目前產品線中「算力斷層」的問題。

• iPad Air (第8代)：預計將跳過M3處理器規格，直接升級至M4處理器。這讓Air系列的效能進一步逼近Pro系列，成為性價比極高的生產力工具。

• iPad (第12代)：最入門的iPad也將迎來重大升級，預計搭載A18晶片。這意味著即便是最便宜的iPad，也終於能支援Apple Intelligence功能，讓AI體驗不再是高階機型的專利。

至於桌機部分，Mac Studio與Studio Display也有望在稍晚獲得更新，Mac mini則可能排在更後面的時程。

更多Mashdigi.com報導：

AI蓋廠蓋太快？紐約州議員提案「凍結」資料中心開發3年，擔憂電費飆漲與環境衝擊

緊盯827億美元收購華納兄弟探索案，傳美國司法部調查Netflix是否涉及壟斷

川普T1手機確定依然會推出！但「全美製造」承諾跳票、價格恐翻倍