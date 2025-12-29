AppliedHE「2026 亞洲私立大學排名」：亞大穩居全台私校前三 辦學模式獲肯定

亞大勇奪教育部國際設計競賽全台第一；36件作品得國際大獎，獲頒110萬元獎勵金，展現創意設計國際競爭力。（圖/記者廖妙茜翻攝）

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】亞洲大學（Asia University, Taiwan）在 AppliedHE 公布的「2026 全亞洲公立與私立大學排名」中，於私立大學榜單名列第63名，全台前3名，再次展現其在教學品質、學生滿意度及就業力導向的卓越表現。此次排名涵蓋41個國家、近500所大學，台灣共有23所大學上榜，以學生反饋、就業成果及校園學習體驗為核心，提供亞洲高等教育更貼近學生需求的評比視角，這是首次在亞洲分別對公立和私立大學進行評估的大學排名，且將學生反饋和就業成果置於其評估方法的核心位置。

廣告 廣告

亞洲大學長期以「以學生為中心、以就業為導向」的教育理念，推動跨領域學習、產學合作及國際交流，為學生打造完整的專業能力與職涯發展環境。AppliedHE 排名凸顯亞大在學生支持、校園學習體驗及職涯輔導的成效，證明學生在亞大所接受的教育，具備在國際職場中競爭的實力。

亞大勇奪教育部國際設計競賽全台第一；36件作品得國際大獎，獲頒110萬元獎勵金，展現創意設計國際競爭力。（圖/記者廖妙茜翻攝）

亞洲大學（Asia University, Taiwan）在 AppliedHE 公布的「2026 全亞洲公立與私立大學排名」中，於私立大學榜單名列第63名，全台前3名。（圖/記者廖妙茜翻攝）

校方表示，亞洲大學致力於提供多元化學習資源，包括海外交換、雙聯學位、國際實習及產學專案，幫助學生將學術知識與實務技能緊密結合，培養跨文化視野與職場能力。此次排名肯定了亞大對學生學習與未來就業的重視，也彰顯學校在亞洲高等教育領域的國際能見度。同時，亞大積極導入國際級專業證照訓練，開設 NVIDIA AI 國際證照班一年多來，累計學生取得 NVIDIA 國際 AI 證照已突破 100 張，為全國大專院校第一；此外，亞大與 Amazon Web Services (AWS) 設立「雲創學院」，已有 113 人取得 AWS 證照，AWS 與 NVIDIA 國際證照合計取得人數超過 200 人，展現深厚且可被產業直接採認的 AI 實力，相關畢業生一踏出校門即成為企業爭搶的人才。

另外，亞洲大學長期維持亮眼的國家考試通過率。聽語系的聽力師與語言治療師國考通過率百分之百，且前十名中佔半數；職能治療學系亦曾奪下國考榜首，畢業校友順利銜接專業職場，展現高度實務能力與社會信任度。此類成果不僅反映學生學習成效，也直接回應 AppliedHE 所強調的「畢業後就業表現」與「學生學習滿意度」。

亞洲大學指出，學校將持續優化課程設計與實務平台，並加強與國際院校與產業的合作，讓學生在校期間就能累積實戰經驗與國際競爭力，為未來進入全球職場打下堅實基礎。亞大誠摯歡迎具志向的青年學子加入，共同開拓多元學習與國際發展的舞台，實現「學用合一、全球接軌」的教育願景。