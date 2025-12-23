AR加羊毛氈創作 內壢、內湖及彰女跨校課程秀創意

線上策展畫面截圖(照片:內湖高中、內壢高中與彰化女中提供)

國立彰化女中師生合照(照片:內湖高中、內壢高中與彰化女中提供)

臺北市立內湖高中合照(照片:內湖高中、內壢高中與彰化女中提供)

-桃園市立內壢高中師生合照(照片:內湖高中、內壢高中與彰化女中提供)

本次線上數位策展入口意象。(照片:內湖高中、內壢高中與彰化女中提供)

桃園市立內壢高中、臺北市立內湖高中及國立彰化女中打破地域限制，開設「數位文創與行銷」遠距跨校選修課，由內壢高中家政老師李秀靜攜手實習老師李承穎，加上內湖高中楊希珮老師及彰化女中謝鳴綺老師遠距跨校共同授課，讓學生破時空限制，進行一場科技、文創、行銷的對話。

課程以「在地文化」為核心，引導學生運用設計思考，將家鄉特色轉化為羊毛氈圖騰，創作專屬帆布袋，並進一步結合AR技術製作成「魔法報紙」。透過手機掃描，靜態的作品即刻轉化為動態故事。三校學生歸納出自然景觀、傳統產業、著名地標、歷史古蹟、習俗文化、特色小吃等六大主題進行創作。

日前，三校連線共同舉辦「織夢・雲端・三城記——羊毛氈文創與AR魔法報紙成果展」線上展，內壢高中學生高秉芸以「永安漁港」為題，運用湛藍與橙黃羊毛混色，細膩呈現新屋海灣的夕照之美；內湖高中學生葉芸希的作品「流連茶磚與韶光」，將大稻埕的茶文化歷史與南街繁華，透過針氈技法躍然袋上，展現濃厚人文底蘊；彰化女中學生賴妍榛則創作「大村的微甜記憶」，一針針戳出飽滿的紫色葡萄，串起她對彰化家鄉成長的甜蜜回憶。

本次線上策展展期至2026年1月31日止，民眾可用gmail登入Spatial網站或APP，再次點成果展連結，即可觀賞。