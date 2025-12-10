AR導覽 用手機與昔日時空互動

熱蘭遮AR導覽系統第2期計畫把故事場景從堡壘延伸到市鎮，目前共有14處點位，手機、平板下載APP一掃就能走入17世紀的安平街景。（曹婷婷攝）

安平為知名觀光景點，也是一處有故事的歷史場域。台南市政府文化局與成功大學合作，繼2年前發表熱蘭遮AR導覽系統，重現17世紀熱遮堡與台江內海環境後，今年延伸到市鎮，透過AR技術連結安平今昔，把民眾帶進歷史現場，期望深化並提升安平文化觀光價值。

成大建築學系副教授黃恩宇研究團隊將調查研究成果結合AR技術，1期計畫推出安平古堡及周遭共8處AR導覽點，2期新增6個點位包括妙壽宮、觀音亭、海山館、考古埕、石門國小、公11公廁，並參考史料於其中4處融入故事情境、人物互動，更具穿越時空之感。

資深專業導覽老師、妙壽宮主委歐財榮說，於妙壽宮前設置AR導覽別具意義，因同一地點荷治時期是荷蘭人蓋的西醫院，清朝成為主祀保生大帝的廟宇，搖身一變為漢醫，西、漢醫在不同時空位處同一場域，也是該團隊比照市鎮空間圖揭開的巧妙呼應。

他說，以往遊客到安平觀光多聚焦在吃喝玩樂，有了這套AR導覽可以增加文化、歷史底蘊，手機一掃就能走進歷史，且對教學、導覽有很大助益，可讓觀光客更深度認識安平。

這套導覽系統具備中英日3種版本，黃恩宇說，團隊依據〈熱蘭遮市鎮地籍登錄簿〉等重要史料，以及荷治時期地圖與建築圖像，並對照日本時代地籍圖等獲致研究成果。他說，過去考古計畫重視研究，與社區對話及對外推廣能做的有限，現透過科技輔助將安平故事從堡壘帶到市鎮，更能引領民眾身歷其境。

黃恩宇也期待明年第3期計畫能將歷年研究持續擴充，把人的故事帶進來，目前手中有17世紀約30名漢人分布於延平街、中興街等地相關資料，未來如徵得當地住戶首肯，可在門口掛導覽牌，讓遊客透過行動裝置與昔日時空人物互動，讓民眾更有感。