AR、VR、機器人一次玩 花蓮跨域思維互動教育館要來了

(觀傳媒花東新聞）【記者劉百瑞/花蓮報導】花蓮縣再添親子學習新亮點。為持續推動智慧校園與全民科普教育，花蓮縣政府積極辦理「跨域思維互動體驗教育館」建置計畫。花蓮縣長徐榛蔚近日前往花蓮縣運動休閒園區會勘工程進度，表示未來場館啟用後，將進一步深化科技教育扎根，並優化親子共學環境，教育館預計於今年底正式啟用。

跨域思維互動體驗教育館位於花蓮運動休閒園區F棟，場域面積約190坪，館內規劃多項結合數位科技的互動體驗展區，包括以花蓮山海意象為主題的迎賓大廳巨型視覺牆，結合體感、觸控與機械操作的動手玩數學互動展，以及可體驗AR、VR科技的曲面沉浸式劇場舞台。另設有大型動力軌道機構體驗區、機器人展演區、增能教學區及山陵線閱覽區，期望透過沉浸式與互動式學習，讓學童與民眾在趣味中培養跨領域思維與科學素養。

截至今年10月底，場館工程實際進度已達96.87%，目前正全力進行各項收尾作業，包括配電盤、LED面板及入口門等設備安裝，並嚴格控管施工品質，確保場館安全與使用效能，力拚如期於年底啟用。

徐榛蔚表示，「科技教育生活扎根」是縣府重要的教育施政方向，透過結合科技與教育，打造多元且具前瞻性的學習場域。跨域思維互動體驗教育館未來不僅可作為學校校外教學的重要基地，更將成為花蓮家庭共享學習樂趣的親子共學空間，讓科學知識從課本走進生活，透過實際操作與互動體驗，激發創新思維，全面提升花蓮教育品質與競爭力。