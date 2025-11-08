ARD德國趨勢調查：半數受訪者感到不安全

（德國之聲中文網）德國總理梅爾茨數周前有關移民與“市容”的表態引發不小的爭議。當時他談及現政府在移民政策上取得的進展，但表示，“市容仍然存在這方面的問題，因此內政部長正大力落實遣返”。

一周後，梅爾茨解釋說：德國是需要移民的，特別是就業市場。存在問題的是沒有長期居留並且不願工作、不遵守規則的移民。

不安全感：人們擔心什麼？

最新的ARD德國趨勢民意調查也問及這個問題。該調查於11月3日至5日對1300名有選舉權的德國民眾進行了詢問。一半受訪者表示，在公共廣場、街道、公共交通工具上的確感到不安全。八年前，這一比例還僅為四分之一。

人們擔心的主要是偷竊和言辭攻擊的行為，較少的是擔心受到肢體侵犯或性騷擾，或者是恐怖襲擊。

從數字上看，在德國，家庭暴力其實是更為嚴峻的問題。去年，德國警方接到超過26.5萬起家庭暴力事件的報案，創下新高。四分之三受害者是女性，四分之三作案人是伴侶或前伴侶。

對經濟形勢擔憂增加

ARD德國趨勢調查也問及其它民眾所擔心的政治問題。32%的受訪者提及移民問題。28%提及德國經濟形勢。

特別是對經濟形勢的擔憂明顯增加。此外，18%的人提到社會公正及貧困問題。提到環保、氣候保護的有14%。

與此同時，僅38%的受訪民眾認為，德國的外部政治環境是安全的。

如同往常的問卷調查一樣，在問及個人生活處境時，人們給出更正面的回答。多數受訪者認為個人生活水平以及就業崗位是安全的。但與十年前相比，這一比例還是顯著下降。近半數受訪民眾認為，老年時將擁有穩定的財務處境。僅27%的受訪民眾認為，自己的孩子未來將生活得更安全。

對政府工作給差評

調查中還顯示，民眾對政府的工作很不滿意。

盡管新的聯合政府上任僅半年，民調結果卻比之前下台的所謂“紅綠燈”政府——社民黨、綠黨和自民黨好不到哪裡去。ARD德國趨勢調查中，僅22%的受訪者認為政府工作不錯。76%不那麼滿意，或者完全不滿意。

在問及，如果接下來的周日選舉，會投票給誰？27%的受訪者表示，會投給聯盟黨（基民盟和基社盟），14%投給社民黨。那麼，現任政府組合等同於不再擁有多數。

26%的受訪者表示，會投給部分為極右翼的選項黨，意味著相當於該黨再次成為第二大黨。綠黨獲得12%支持，左翼黨10%，與10月相比保持穩定。

作者: Sabine Kinkartz