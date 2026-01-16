記憶體都被AI搶光了？傳華碩停產RTX 5070 Ti與5060 Ti 16GB，回應：產品生命週期結束

YouTube頻道《Hardware Unboxed》近日爆料指出，華碩已經明確告知，受到記憶體供應短缺影響，將停止生產GeForce RTX 5070 Ti與RTX 5060 Ti 16GB兩款型號，並且將其列為「生命週期結束」 (End of Life, EOL)狀態 。不過，NVIDIA官方隨後回應，強調目前所有GeForce產品線仍持續出貨中，但明顯雙方說法已經形成一場羅生門。

華碩：缺料嚴重，16GB顯示記憶體規格顯示卡恐成絕響

根據《Hardware Unboxed》的最新影片內容，華碩方面「明確」表示GeForce RTX 5070 Ti目前正面臨嚴重的供應短缺，因此公司已將該型號產品列入「生命週期結束」狀態，並且不再計畫生產 。

而同樣的命運也降臨在GeForce RTX 5060 Ti 16GB版本上，華碩表示該型號也「差不多結束了」，未來不打算繼續生產。

該頻道進一步詢問了澳洲的零售商，對方證實GeForce RTX 5070 Ti已經無法從合作夥伴或盤商處叫貨，並且預期這種缺貨狀況至少會持續到今年第一季。這兩款顯示卡均搭載16GB記憶體，在當前的經濟環境下，其製造成本顯著增加。

雖然理論上這兩款顯卡有望在今年稍晚回歸，但《Hardware Unboxed》認為機會渺茫，甚至直言若零售商無法進貨，這實際上就等同於「停產」。

NVIDIA：需求強勁，持續出貨所有型號

面對停產傳聞，NVIDIA發言人則表示：「GeForce RTX顯示卡的需求強勁，記憶體供應確實受限。但我們仍持續出貨所有GeForce SKU，並且與供應商緊密合作以最大化記憶體供應」。

儘管官方否認斷貨，但記憶體短缺是不爭的事實。AI產業的爆發使得資料中心對記憶體與其他組件的需求永無止境。為了應對此趨勢，許多記憶體製造商將產線轉向高頻寬記憶體 (HBM) 以服務企業客戶，進而排擠消費級產品的產能，導致GPU、RAM與SSD價格持續飆漲，美光 (Micron) 甚至在去年12月宣佈逐步縮減其消費品牌Crucial，專注於供應AI產業。

AI優先，消費級顯卡供應恐減20%

更有爆料來源指出，由於記憶體總量短期無法改善，NVIDIA已經將有限資源優先分配給利潤更高的加速運算領域。傳聞NVIDIA提供給消費級市場的GPU供應量將減少15%至20%。

在記憶體不足的情況下，板卡品牌與NVIDIA傾向採取「利潤最大化」的分配模式：優先保住入門級8GB產品，以及單價較高的高階16GB以上產品。而處於中間地帶、配置16GB記憶體的中價位產品 (如RTX 5060 Ti 16GB、RTX 5070 Ti)則是首當其衝，成為減產下的犧牲品。

RTX 50 Super系列傳取消，下一代得等2027年？

此外，原本預期會在2026年推出、用來刺激產品週期銷售的GeForce RTX 50 Super系列，據傳也將取消。主因是Super系列通常需要更高規格的記憶體，但在無記憶體可用的情況下，加上競爭對手AMD同樣未構成威脅，NVIDIA顯然認為暫時沒有推出的必要理由。

這也意味著，消費級顯卡的更新週期將被迫延長。傳聞AMD與NVIDIA都已經延後下一代架構產品推出的時程，消費者可能要等到2027年才能看到真正的下一代消費級顯示卡問世。

