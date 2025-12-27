Ari 來義野行 × 二峰圳生活節 古樓國小開幕登場 - https://www.watchmedia01.com

(觀傳媒高屏新聞)【記者陳宗傑/屏東報導】屏東縣來義鄉年度盛事 「Ari 來義野行 × 二峰圳生活節」，於今(27)日上午在古樓國小開幕登場，接連2日在學校周邊還有超過40攤特色市集，從工藝、在地料理到創意商品，讓民眾在欣賞音樂的同時，也能體驗最具地方特色的生活風貌與青年創意活力，邀請民眾參與體驗。

今年來義野行祭以「路×水」雙主軸為主題，將野行祭的「行走、自然、文化」與生活節的「生活、水源、在地文化」相互串聯，呈現來義鄉多層次的山林魅力與生活節奏。

來義鄉公所表示，野行祭活動共規畫7大主題，包括健走、藝術體驗工作坊、永續餐桌、戶外遊程體驗、玩野集市集、寫生與歌唱比賽等，透過在地青年、好店聯盟與部落社群共同參與，打造屬於來義在地生活體驗。

野行體驗 以「走讀來義」為核心，推出 Ari 來義野行遊程體驗，活動兩日推出電輔車騎行、崑崙坳喜樂段步道散策、大千千岩瀑布溯溪冒險溯溪等遊程體驗。延續從行走回到生活，今年活動更以部落工藝飲食為靈感推出「來義生活藝術體驗工坊」。內容涵蓋小米釀、紅龜粿、樹皮創作、皮雕刻紋、藥草足浴、水晶與琉璃手作、傳統射箭等多項體驗，由來義好店聯盟與地方職人共同策劃，讓民眾實際瞭解與體驗部落生活美學與文化脈絡。

今年更特別邀請到排灣族創作歌手及詞曲作家、節目主持人，同時也是金曲獎得主的戴曉君，與多位知名原住民歌手同台演出， 同場的「來義淺山永續餐桌」由武薩恩老師與來義好店職人，共同設計出特色「義式餐桌」，運用在地食材融入「自然永續」理念，讓飲食成為理解地方故事的入口。