Ariana Grande找你一起派對 SWAROVSKI閃亮整個12月

Ariana Grande為SWAROVSKI演繹「派對奇妙夜」企劃。（施華洛世奇提供）

身為SWAROVSKI全球品牌代言人的葛萊美獎得主Ariana Grande，在今年聖誕會帶來什麼呢？在品牌全球創意總監Giovanna Engelbert的創意構思中，帶領我們隨著時尚攝影師Mert和Marcus的掌鏡，看她踏入MV導演Christian Breslauer傾情錄製的「派對奇妙夜」企劃，這個歌舞昇平的派對現場，被SWAROVSKI璀璨奪目的色彩照亮，閃耀了這個充滿魔力的聖誕季。

Ariana Grande配戴Millenia系列。（施華洛世奇提供）

在Ariana Grande示範下，品牌標誌性的Matrix Y形項鍊在頸項間或是作為髮上裝飾都是閃耀的能量。（施華洛世奇提供）

Ariana配戴標誌性的SWAROVSKI Millenia系列和優雅的Matrix Crash系列璀璨作品，以及由Giovanna Engelbert特別設計的高級定製造型。齊聚一堂的賓客們受到各個時代的世界著名派對參與者的啟發，通過璀璨的水晶首飾展現個性與自我主張，共同慶祝這場終極的夢幻派對。

廣告 廣告

Matrix Y形項鍊。NT$18,000（施華洛世奇提供）

Millenia手錶NT$16,000、Millenia手鐲NT$9,500。（施華洛世奇提供）

Giovanna Engelbert表示：「目睹Ariana Grande以SWAROVSKI的璀璨與現代魅力，擁抱這份歡樂，對我來說既是無上的榮耀，也是純粹的歡愉」。 Ariana Grande說：「在這場夢幻派對中，我被尤其酷炫、迷人的賓客所環繞，他們佩戴著SWAROVSKI的璀璨首飾，這成為了我永生難忘的經歷。 現場那股充滿活力的能量是如此具有感染力，在這個假日季節，能夠帶來如此多的歡樂和閃耀，真是一件美妙的事情。」

Millenia項鍊。NT$22,000（施華洛世奇提供）

Millenia頸鍊。NT$38,000（施華洛世奇提供）

更多鏡週刊報導

耶誕派對別只顧服裝 Alexandre de Paris髮飾參一咖助陣

Harry Winston第一次與晶華合作推出下午茶 只有12月吃得到

CELINE全新包款Soft Triomphe有兩種 想要鬆弛的法式姿態就靠它