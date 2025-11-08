ARKis人氣爆發！現身旅展開唱粉絲擠爆 近年狂飛海外受邀演出
記者鄭尹翔／台北報導
新生代男團ARKis由Alex、黃崇峻、Vin、鄭彫秦、禾雁凱、伍承慶、李東翰與李定組成，年底即將迎來成軍一周年。出道短短一年，ARKis不僅在台灣人氣高漲，更陸續受邀至越南、日本等地演出，展現令人驚豔的海外影響力。
日前ARKis現身2025 ITF台北國際旅展，與eSIM第一品牌DJB合作擔任表演嘉賓，帶來熱力十足的舞台演出。結束後，他們還與粉絲KISS近距離互動舉辦小卡簽名會，現場尖叫聲不斷。
成員Vin透露，每次出國表演都會使用eSIM保持聯繫，他笑說：「出國真的不能沒有網路，eSIM讓一切變得超方便！」彫秦也表示：「只要掃個QR Code就能開通網路，真的太神奇了。」
ARKis今年海外行程滿檔，除了越南音樂活動外，也有成員受邀出席日本東京影展，逐步邁向亞洲舞台。談到未來夢想舞台，彫秦、Alex、承慶與崇峻一致表示想挑戰美國演出，Vin則希望能登上歐洲舞台，而東翰則鎖定韓國市場，「因為偶像都在那裡，我想更接近他們。」
面對越來越多的海外邀約，ARKis坦言希望帶著台灣的音樂能量走得更遠，讓全世界都看到屬於ARKis的青春魅力。
