ARKis旅展寵粉放送簽名會 曝光私密旅行方式許願進軍美國
【緯來新聞網】由《原子少年2》誕生的男團ARKis由成員由Alex 、黃崇峻、Vin、鄭彫秦、禾雁凱、伍承慶、李東翰及李定組成，出道即將滿1年人氣也節節高升。日前才剛舉辦完出道以來的首場見面會，8日ARKis馬上現身2025 ITF台北國際旅展，和eSIM第一品牌DJB合作，擔任2025年旅展的演出嘉賓，他們也帶來熱力四射的表演，結束後還跟KISS（粉絲名）進行專屬的小卡簽名會。
ARKis擔任2025年旅展演出嘉賓。（圖／FU Entertainment、DJB提供）
ARKis日前到越南演出，也有成員獲邀到日本東京影展，在海外的時候他們也都使用eSIM，聊起自己是哪種程度的網路使用者，只有雁凱跟崇峻是輕度使用者。雁凱笑說自己沒網路也可以過得很好，使用網路主要是重要時刻要跟家人聯繫。崇峻則說之前出國的時候，主要就是查路線、看地圖跟找餐廳，不會無時無刻一直滑手機。李定則自認是中度使用者，因為很常需要使用翻譯。其他成員都是重度使用，彫秦、Alex跟東翰很常玩手遊，所以網路對他們來說是必需品。
聊起他們的旅遊觀念，8個人有8種享受法，Vin喜歡出國就是多體驗，彫秦喜歡自由行、一直走來走去，跟承慶喜歡滿檔的行程有點像，崇峻也喜歡慢慢走，感受當地的氛圍，即使在街邊喝咖啡，都可以感到很放鬆。李定自爆第一天一定要在飯店睡飽再起床，等到夜幕升起再去欣賞霓虹閃爍的城市之美。雁凱則喜歡住在高樓層，想要從上面俯瞰底下的風景，Alex則是打卡狂魔，想在個景點留下照片。而東翰是團裡面唯一喜歡宅生活的，坦言網路世界讓他放鬆，尤其遊戲連勝讓他感到很開心。
而ARKis出道將近一年，足跡也從台灣過展到海外，已經插旗過越南，聊起心中嚮往的舞台，彫秦、Alex、承慶、崇峻心中都有個美國夢，很想到美國表演或拍攝，Vin則鍾愛歐洲，想讓歐洲的大家認識ARKis，東翰則說「因為我的偶像都在韓國，自己也想離他們更進一步，所以想挑戰韓國的舞台」，李定則想去試試看東南亞地區。
