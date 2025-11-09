ARKis旅展熱唱撩粉！8人旅遊「私密偏好」全曝光

男團ARKis昨（8日）現身ITF台北國際旅展。FU Entertainment、DJB提供

男團ARKis由 Alex、黃崇峻、Vin、鄭彫秦、禾雁凱、伍承慶、李東翰及李定組成，年底即將迎來成軍一週年。人氣持續高漲的他們，昨（8日）亮相 2025 ITF台北國際旅展，與eSIM知名品牌合作擔任表演嘉賓，充滿能量的舞台演出，令現場粉絲尖叫聲不斷。表演後他們還舉辦簽名會，氣氛熱烈。

ARKis近來活動遍佈海外，不論是越南演出，或是成員受邀出席日本東京影展，都離不開網路支援。Vin說自己每次出國一定開 eSIM，「真的很方便！」彫秦則分享第一次在越南使用時只需掃QR Code就能上網，驚呼「科技太神奇」。曾是韓國練習生的Alex也笑稱：「以前還要拆卡換卡，現在一掃就搞定。」崇峻補充，最棒的是不用擔心弄丟SIM卡，「省時又安心」。

活動上被問到「誰最離不開網路」，8人反應各異。雁凱和崇峻屬於「清流型」，前者笑說「沒網路也能活」，只有重要時才會聯絡家人；崇峻則只在出國時查地圖、找餐廳。李定則是中度使用者，常靠翻譯軟體求生；其餘成員如彫秦、Alex、東翰則是「手遊三兄弟」，每天都得登入打怪，「網路對我們來說是生命線」!

聊到旅遊風格，ARKis各有偏好。Vin喜歡深度體驗當地文化，彫秦和承慶屬「行程滿檔型」，崇峻則愛在街邊喝咖啡、看人來人往。李定笑說自己第一天一定要睡飽再出門，「晚上看城市燈光才有感覺」。雁凱喜歡住高樓層、從窗邊俯瞰風景，Alex是名副其實的打卡狂魔，東翰則完全相反，最享受「宅在飯店打遊戲」的假期。

出道未滿一年，ARKis已從台灣跨足越南、日本，人氣逐步升溫。談到夢想舞台，彫秦、Alex、承慶與崇峻一致選擇美國，「希望能把團體的音樂帶到世界舞台」。Vin則想征服歐洲觀眾；東翰直言想挑戰韓國舞台，「我的偶像都在那裡」！李定則希望能前進東南亞，讓更多人認識ARKis。



