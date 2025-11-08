ARKis旅遊觀念大不同！8人8種享受法 Vin、彫秦偏愛親自走一遍 李定、雁凱換地方繼續睡

ARKis。（圖／FU Entertainment、DJB）

男團ARKis由成員由Alex 、黃崇峻、Vin、鄭彫秦、禾雁凱、伍承慶、李東翰及李定組成，成軍將在年底滿1年，人氣也節節高升，日前才剛舉辦完出道以來的首場見面會，8日馬上現身2025 ITF台北國際旅展，和eSIM合作，擔任2025年旅展的演出嘉賓，他們也帶來熱力四射的表演，結束後還跟KISS（粉絲名）進行專屬的小卡簽名會。

ARKis日前到越南演出，也有成員獲邀到日本東京影展，在海外的時候他們也都使用eSIM，Vin表示表次出國都必定使用，因為非常容易，彫秦補充，上次在越南的時候，第一次使用eSIM，只要掃QR Code就可以在國外有一個新的網路讓他嘖嘖稱奇。曾在韓國擔任過練習生的Alex也說「以前都要特別買網卡跟拆裝，現在有eSIM真的方便多了」，崇峻也認為最方便的就是不用找地方換卡或怕弄丟原本的SIM卡，出國可以更省時省事。

聊起他們的旅遊觀念，8個人有8種享受法，Vin喜歡出國就是多體驗，彫秦喜歡自由行、一直走來走去，跟承慶喜歡滿檔的行程有點像，崇峻也喜歡慢慢走，感受當地的氛圍，即使在街邊喝咖啡，都可以感到很放鬆。李定自爆第一天一定要在飯店睡飽再起床，等到夜幕升起再去欣賞霓虹閃爍的城市之美。雁凱則喜歡住在高樓層，想要從上面俯瞰底下的風景，Alex則是打卡狂魔，想在個景點留下照片。而東翰是團裡面唯一喜歡宅生活的，坦言網路世界讓他放鬆，尤其遊戲連勝讓他感到很開心。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 林政平／報導