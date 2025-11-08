ARKis旅遊觀念大不同！8人8種享受法 Vin、彫秦偏愛親自走一遍 李定、雁凱換地方繼續睡
男團ARKis由成員由Alex 、黃崇峻、Vin、鄭彫秦、禾雁凱、伍承慶、李東翰及李定組成，成軍將在年底滿1年，人氣也節節高升，日前才剛舉辦完出道以來的首場見面會，8日馬上現身2025 ITF台北國際旅展，和eSIM合作，擔任2025年旅展的演出嘉賓，他們也帶來熱力四射的表演，結束後還跟KISS（粉絲名）進行專屬的小卡簽名會。
ARKis日前到越南演出，也有成員獲邀到日本東京影展，在海外的時候他們也都使用eSIM，Vin表示表次出國都必定使用，因為非常容易，彫秦補充，上次在越南的時候，第一次使用eSIM，只要掃QR Code就可以在國外有一個新的網路讓他嘖嘖稱奇。曾在韓國擔任過練習生的Alex也說「以前都要特別買網卡跟拆裝，現在有eSIM真的方便多了」，崇峻也認為最方便的就是不用找地方換卡或怕弄丟原本的SIM卡，出國可以更省時省事。
聊起他們的旅遊觀念，8個人有8種享受法，Vin喜歡出國就是多體驗，彫秦喜歡自由行、一直走來走去，跟承慶喜歡滿檔的行程有點像，崇峻也喜歡慢慢走，感受當地的氛圍，即使在街邊喝咖啡，都可以感到很放鬆。李定自爆第一天一定要在飯店睡飽再起床，等到夜幕升起再去欣賞霓虹閃爍的城市之美。雁凱則喜歡住在高樓層，想要從上面俯瞰底下的風景，Alex則是打卡狂魔，想在個景點留下照片。而東翰是團裡面唯一喜歡宅生活的，坦言網路世界讓他放鬆，尤其遊戲連勝讓他感到很開心。
其他人也在看
《96分鐘》票房破2億成年度冠軍 林柏宏金馬遺珠不遺憾「有種也入圍的感覺」
國片《96分鐘》累積票房正式突破2億元，成為2025年度台灣電影票房冠軍。為實現對粉絲的承諾，《96分鐘》今（8）日舉辦北中南共四場謝票見面會，監製鄒介中、導演洪子烜率領主演林柏宏、宋芸樺、王柏傑、姚以緹、蔡凡熙、呂雪鳳、孔令元齊聚，與影迷近距離互動。潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 8 小時前
曾沛慈從天而降美呆全場驚呼！ 邀請4千粉絲擁抱獨一無二的回憶
曾沛慈出道18年，8日首度站上北流舞台開唱，吸引超過4千名歌迷現場捧場，金曲連發超過2小時，開場曾沛慈身穿白色禮服坐在佈滿花朵的鞦韆上，宛如仙女從天而降，以〈搶先看〉華麗登場，接著是超經典的歌曲〈黑框眼鏡〉搭配舞者動感十足，緊接著〈關於愛這件事〉三連發揭開序幕，充滿青春氣息又帶著成熟韻味，讓粉絲大呼「這就是初戀的模樣！」林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 7 小時前
劉和然形象照致敬許光漢被酸爆 徐巧芯示警創意哏：90％都在黑你
爭取參選下屆新北市長的國民黨籍新北市副市長劉和然，昨天在臉書釋出影片，拿許光漢的面具遮住自己的臉，表示「致敬許光漢」，引發部分許的粉絲不滿；對此，國民黨立委徐巧芯今天受訪表示，當事人可能只是覺得有趣、想製造亮點，但政治人物做創意哏的時候，也要考量「大家說哪個政治人物像明星誰誰誰，這種90%都在黑你！自由時報 ・ 1 天前
徐鈞浩「愛到失去自己」 決心離開：那種心碎到現在還記得
胡宇威在《就算一個人也可以好好的吃飯2》裡端出一桌桌療癒料理，帥氣又流暢的做菜身手成為亮點，接連拉高劇集討論度。前五集的「美食療癒」與「關係共鳴」一路累積情緒，初孟軒與徐鈞浩飾演的「布朗尼與紅豆泥」從森林婚禮的幸福巔峰走向心碎告別，濃度十足的情感線讓不少人越追越心揪。初孟軒談起合作時忍不住笑說，常被徐鈞浩在戲裡的可愛反應逗到忍笑。Yahoo娛樂訊息 ・ 10 小時前
溫體豬上市！進貨成本貴20元 攤商未漲價：自行吸收
台中市 / 綜合報導 溫體豬肉重新上市，民眾紛紛搶買，但有人擔心豬肉會不會漲價？如果是要滷豬腳或是燉排骨湯，哪個部位的肉漲得最多？實際觀察，零售的豬肉並沒有明顯漲價，但豬肉攤販每頭豬的進貨成本，卻比疫前增加800到1200元，中間的價差到哪裡去了？肉攤攤販透露，考量漲價可能只是暫時性，這些成本目前都是自行吸收，以免零售突然漲價，嚇跑顧客。一大鍋滷肉，將腿庫滷得油亮入味香氣撲鼻，還有炸豬排、爌肉飯等等經典美食，都是全民日常最愛的美食，先前台中爆發非洲豬瘟疫情，全台豬隻禁運禁宰，讓饕客一度吃不到新鮮豬肉料理，如今禁令解除，市場肉攤再度熱絡起來，常見的五花肉梅花肉豬松阪和腿庫，擺好擺滿。民眾說：「以前大概可以買到150、160元，今天賣我180元。」小吃業者邱先生說：「它沒有漲價，只是之前很難叫貨而已。」不管是買哪部分的肉，民眾只覺得價格略有漲價，還有爌肉飯業者，指出禁運禁宰前後進貨的價格沒有差異。但是台中市經發局統計，豬肉攤商每頭豬進貨成本，相較疫前增加約800元至1200元之間，零售價卻沒有明顯上漲，到底這中間的價差，跑到哪裡去了？肉攤業者說：「(進貨價)黃昏市場是比較貴一點，(售價)沒有漲，因為都是我們吸收比較多，沒有(漲)，還是跟之前的售價一樣。」原來攤商透露，豬隻禁運禁宰開放後，進貨價漲了每公斤漲了10、20元，考量到只是暫時性漲價，他們選擇自行吸收，不會把成本全部反映在價格上，以免嚇跑顧客。 原始連結華視影音 ・ 10 小時前
百年犂記餅店傳意外 女員工手指卡進攪拌機遭壓碎
台中市 / 綜合報導 台中市北區知名的犂記餅店，今（8）日上午發生工作意外，一名印尼籍員工疑似操作不當，手部遭餡料攪拌機夾住，無法自行脫困，救護人員到場後，先破壞部分機台，將人連同機器一同送醫，女員工3隻手指遭壓碎，還好沒有生命危險，台中市勞檢處說，後續會到犁記餅店針對機械的安全防護做稽查，如果有違規會要求停工，最高罰款30萬。女員工左手被攪拌機夾住無法脫困，救護人員到場立刻拆卸部分機台，連人帶著剩餘的機器一同送往醫院。意外發生在台中北區，有百年歷史的犁記餅店，8日上午這名印尼籍女員工操作攪拌機時，要擺放甜點餡料，疑似操作不當，沒有使用輔助工具，導致手指捲入攪拌機，3隻手指頭遭壓碎。犁記餅店店長說：「餡料她必須要分餡的情況下，她就是操作不當，我們其實會有她應該使用的儀器，員工剛好就是直接用手進去。」犁記餅店發生工安意外，事後店家回應，女員工沒有依規定使用推擠棒，直接用手操作已經違反SOP。不過台中市勞檢處說，後續也會到現場針對機械的安全防護做稽查，如果有違規會要求停工，最高罰款30萬，台中市勞檢處長邱怡川說：「我們會派人去勞檢，如果說他的機台有問題我們會停工，然後老闆會罰3萬元以上30萬元以下罰緩。」女員工手指遭壓碎，因為受到壓迫，沒有出現大量出血，還好意識清楚，目前在醫院治療中，究竟女員工是一時分心，還是操作不當才發生意外，還有待調查釐清。 原始連結華視影音 ・ 10 小時前
開箱北捷AI大腦！ 秒判車廂奔跑、衝突、搶座位
隨著人工智慧快速進步，台北捷運導入AI新技術，車廂內若出現奔跑、衝突或異常行為，AI能立即偵測，並在一秒內通報行控中心，目前AI數位列車，已在淡水信義線與板南線試運行。另外，行控中心也開發一套AI系統，整合人流、票證及列車載重資訊，透過視覺化介面，搭配AI研判提示，能幫助控制員迅速判斷現場狀況，決策更即時、效率大幅提升。TVBS新聞網 ・ 1 天前
平溪線明年1月底前停駛！ 估影響3萬人次 改公路接駁
新北市 / 綜合報導 台鐵平溪線受到日前強降雨影響，出現邊坡滑動、路基流失等現象，台鐵也宣布平溪線到明年1月30日前全區間停駛。目前改由公路接駁，在瑞芳到菁桐之間折返行駛，不過一天只有5個班次，對此有遊客抱怨，錯過一班就要等超過2小時，要等很久，也有人選擇搭乘計程車，花錢換時間。而台鐵表示，停駛期間99天，預估影響約3萬人次，但因路線不通搶修，才需要改採公路接駁。站務人員說：「我剛剛算排到他而已啊。」大批遊客在瑞芳火車站內排起長長人龍，有人划手機有人確認人數，也有人問到底還要排多久，原來他們不是要搭火車，而是排隊等接駁車，這一班沒搭到，下一班車要再等2個小時，原來台鐵平溪線日前受到強降雨影響，軌道底部幾乎被掏空，路基嚴重流失，台鐵公布到明年1月30日前全區間停駛，雖然有接駁車可搭，但民眾仍抱怨連連。民眾說：「兩個小時一班啊，火車班次那麼多，你三點來還要再等1個小時，太久了，太久了太久了太久了，接駁車加班啦至少1個小時一班，假日是至少我是覺得30分鐘一班啦。」民眾說：「(動線)有比較不明朗一點，有稍微些許的不方便。」也有民眾直言，如果時間等太久Delay旅遊行程的確會影響出遊意願。而平溪線從三貂嶺到菁桐全面停駛，中途的熱門景點，十分瀑布平溪老街菁桐天燈館等，過去搭火車就能到，如今改由公路車接駁，停靠瑞芳十分望古等站，折返行駛。計程車司機說：「有幾個人。」計程車招呼站旁也出現排隊人龍，許多遊客等得不耐煩，選擇花錢換時間，搭計程車從瑞芳出發到十分車資約560元，4人一台平均每人140元，而接駁車雖然不用錢，但包含從瑞芳及菁桐發車，一天各只有5個班次。針對民眾反映，台鐵預估停駛期間99天影響約3萬人次，但沿線主要景點十分、平溪等，仍可透過公路接駁車前往，而旅遊交通方式各有所好，可依需求及行程做不同選擇。 原始連結華視影音 ・ 9 小時前
《獵魔女團》神曲入圍葛萊美年度歌曲「魯米感到震驚」 與ROSÉ、Lady Gaga搶獎
動畫電影《Kpop 獵魔女團》中的夯曲〈Golden〉一舉拿下四項葛萊美獎提名，包括年度歌曲等重要獎項大獎。潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 19 小時前
王子不倫粿粿全都爆！仍想跟范姜彥豐和解 她疑高人指點：證據很恐怖
范姜彥豐日前開撕妻子粿粿出軌男星王子，對此粿粿也拍了17分鐘道歉影片回應，認了跟王子「有踰矩行為」，至今鬧得沸沸揚揚。然而，廣告小妹日前也發文談及此事，認為兩人在事件鬧大之後，仍然願意談和解，可能是范姜彥豐手頭上的證據很恐怖。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
王子低頭賠錢「證據恐怖不可曝光」 她斷言：粿粿事業已到盡頭
王子（邱勝翊）遭范姜彥豐指控介入他與妻子粿粿的婚姻，王子雖第一時間公開道歉，坦承與粿粿「超越朋友界線」，但否認自己是破壞家庭的第三者，遭輿論撻伐。日前他再度發出聲明，強調會誠實面對、積極解決問題。對此，網紅廣告小妹（凡槿）在社群發文直言，對王子連發兩次道歉感到意外。鏡報 ・ 17 小時前
婆婆剛離世！曾馨瑩火速走出悲傷「慶祝51歲生日」
娛樂中心／周孟漢報導鴻海創辦人、台灣首富郭台銘母親郭初永貞，本月6日上午病逝，享嵩壽100歲，郭台銘本人也透過社群證實此事，消息曝光後，引發各界譁然。不過，雖然這件事讓其親友們相當悲痛，但郭董愛妻曾馨瑩依舊打起精身，疑似在昨（7）日提前與好友們慶生，當天還開心與關穎、賈永婕一同合照。民視 ・ 10 小時前
出軌王子協議談不攏！粿粿控「范姜脾氣硬」片段被挖：沒錯絕對不道歉
男星范姜彥豐控訴妻子粿粿婚內出軌男星王子（邱勝翊），粿粿也發布17分鐘影片認了和王子有「踰矩的行為」，並控訴婚後家中開銷自己出了一大部分，將男方塑造為「軟飯男」。隨著事件引起熱議，粿粿過去在節目中控訴范姜脾氣硬的片段也被挖出。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
王子爆美國行想「靠拉贊助免費玩」！被拒絕還罵經紀人
娛樂中心／綜合報導中信啦啦隊前成員粿粿，上個月29日遭老公范姜彥豐爆料，指控她與棒棒堂男孩成員王子有不正當男女關係，消息一出震驚各界，粿粿也火速出面發聲，王子則在4日兩度發文，坦承無力承擔范姜彥豐要求的1600萬，曾協商可不可以分期付款，讓外界開始懷疑他的經濟狀況。而在6日，王子再度遭到爆料，稱他經常要工作人員幫談「曝光換免費」，甚至就連日前的美國行也不例外。對此，經紀公司喜鵲娛樂也給出回應。民視 ・ 1 天前
直擊／顏正國告別式「一票白紗正妹」溫柔送別 來自「殯葬蔡依林」操刀
藝人顏正國從童星出道，拍攝《好小子》走紅，10月7日傳出因罹患肺腺癌四期病逝，享年50歲。今（8）日在新北市立殯儀館舉辦告別式，現場氣派而莊嚴，聚集超過上百人悼念。前來致意的親友除了顏正國的兄弟好友之外，有一批亮麗的禮儀人員頂著艷陽在會場中穿梭，成為儀式中的嬌點。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
王子爆「美國出軌行」想當免費仔 仗人氣高下場超糗
范姜彥豐指控妻子粿粿與王子（邱勝翊）婚內出軌，王子承認與粿粿超越朋友的界線，並在4日晚間二度發聲，再次向范姜彥豐道歉，坦承有參與協商、提出「分期付款」的請求但遭拒。王子入行多年卻拿不出求償金額引起熱議，就有人爆料王子摳門事蹟不只一樁，經常要工作人員幫談「曝光換免費」，連美國行也是但下場超糗。對此，王子所屬經紀公司喜鵲娛樂也回應。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
王子偷吃粿粿！周曉涵發文喊「懂被背叛的心情」 遭閨蜜陷害：細思極恐
范姜彥豐先前控訴粿粿與王子邱勝翊「偷吃」事件震撼演藝圈，引發外界熱議。女星周曉涵在風波爆發後曾於社群寫下：「刷了兩天新聞，我完全懂那種細思極恐、隱藏在朋友群裡最後被背叛的心情」，引發聯想是否在針對該事件發聲。她7日出席萬海慈善「讓愛閃耀」公益義賣記者會，首度回應發文初衷，坦言「是有感而發」，因為她過去也曾被閨蜜利用，至今仍難以釋懷。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
粿粿婚變出軌王子！陶晶瑩見1影片怒批：吃人夠夠
娛樂中心／張予柔報導前啦啦隊女神粿粿與男星范姜彥豐結婚3年，今年7月突被瘋傳婚變、卻遲遲未回應，直到近期男方拍片控訴，粿粿婚內出軌2人共同好友、男星王子（邱勝翊），雙方在網路上開撕。事件曝光後，王子承認「關係超出朋友界線」，而粿粿也在1日以17分鐘長片回應。4日晚間，王子又突然在社群二度發聲明公開認錯。對此，知名主持人陶晶瑩在網路節目中表達了看法。民視 ・ 1 天前
蔡依林機場耍美挺出「膨脹小籠包」！45歲狀態網嚇愣：誰能想到
娛樂中心／綜合報導台灣流行天后蔡依林近期才推出睽違已久新專輯《Pleasure》，宣傳行程滿檔、期間更有廠商邀約出席活動，日前飛往上海參加珠寶品牌公開活動，穿戴奢華靈蛇造型珠寶美暈全場，隨後搭機返回台灣的蔡依林，就被粉絲捕捉「全身包緊緊」搭機的超怕冷身影，天后私下氣場隱藏的狀態引發網路熱烈討論。民視 ・ 3 天前
曾馨瑩不顧婆婆過世慶生？關穎幫澄清 還原時間線
曾馨瑩不顧婆婆過世慶生？關穎幫澄清 還原時間線EBC東森娛樂 ・ 8 小時前