ARKis求苗可麗「開罵」吳姍儒談兒子童言童語又氣又好笑

【互傳媒／記者 楊珊雯／台北 報導】文化總會製作、三立電視與公視台語台首播的春節特別節目《2026 WE ARE 我們的除夕夜》（下稱《WE ARE》）舉辦錄前記者會，演出藝人苗可麗、ARKis、HUR+，以及連續四年擔綱主持的吳姍儒Sandy一同亮相，文化總會也預告，今年節目共規劃10個主題單元、32組藝人、47位運動選手與超過600位青年學子，從音樂、綜藝到跨界演出，陪伴觀眾一路守歲迎新年，保證精彩得連轉台的機會都沒有！

《WE ARE》致力打造9歲到99歲都有共鳴的節目內容，從設計、文化到娛樂層面，持續挑戰大型除夕節目的可能性，文總強調，《WE ARE》的每一段演出皆為節目量身打造，讓不同世代、不同背景的觀眾，都能在除夕夜找到屬於自己的共鳴，也讓表演不只是被放在同一個舞台上的「拼盤式」呈現，而是真正為「這一夜」而存在。

▲ARKis求苗可麗開罵，吳姍儒談兒子童言童語又氣又好笑。（楊珊雯拍攝）

節目開場規劃氣勢磅礴的台灣饒舌與金曲歌后黃妃夢幻共演，美麗本人擔任開場嘉賓串聯段落節奏，卜學亮、阿跨面、草屯囝仔接力登台，為除夕夜揭開最熱鬧的序幕。隨後找來黃金搭檔許效舜、苗可麗，打造僅此一場的「綜藝夜總會」，並邀請羅時豐、孫淑媚、李千娜強勢助陣，重現經典綜藝的歡樂氛圍；緊接著帶領觀眾走進回憶漩渦「玉女時代」，由方季惟、陳明眞兩大玉女掌門人演出，喚起跨世代的青春記憶。

去年觀眾最愛的KTV段落，今年再度回歸，由李聖傑、艾薇、柏霖PoLin、閻奕格接連獻上男女對唱金曲，讓全家人在年夜飯後一起開嗓高歌。每年備受期待的國際共演，則邀請首次登上《WE ARE》舞台的徐懷鈺，攜手日本神祕嘉賓，帶來跨世代、跨樂種的華麗演出；畢書盡、邱鋒澤、黃偉晉、黃霆睿也將結合島嶼四季變換與紙雕藝術等視覺設計，與交響樂團共同譜出福爾摩沙的壯闊之美。

▲吳姍儒談兒子童言童語又氣又好笑（楊珊雯拍攝）

此外，Marz23將帶領橫掃各項國際賽事冠軍的台灣運動小將帥氣登場，接受全民的歡呼與喝采；AKB48 Team TP、ARKis、HUR+、VERA，不只帶來勁歌熱舞，更要從80年代跳到現代，將除夕夜變成我們當年最熟悉的「舞曲大帝國」；演唱《火影忍者》主題曲的日本樂團FLOW，也將與icyball冰球樂團帶來熱血沸騰的國際共演；節目尾聲，魏如萱化身深夜DJ，以「心情點播」的方式，陪伴電視機前的觀眾迎向嶄新的一年。

▲苗可麗（楊珊雯拍攝）

（5）日記者會中男團ARKis及女團HUR+二團也帶來精采表演，ARKis一看到苗可麗就笑說前幾天才看過她罵人影片，現場還拜託可不可以罵一下，前輩只好滿足一下這些小鮮肉。主持人吳姍儒Sandy再度為除夕特別節目站台，談到每年除夕夜會被關心的話題，她忍不住笑說：「大家第一句都會問我有沒有懷孕。」她回顧，第一年主持生了第一個、第二年主持生了第二個，「但短期內真的不會再生了，太累了！」，直言目前生活被孩子切得零零碎碎，時間完全不屬於自己。

▲ARKis（楊珊雯拍攝）

吳姍儒Sandy分享，孩子們的行程滿檔，從五感體驗課到日常照顧，幾乎佔滿她生活，她也自嘲現在對於「跨年感」早已沒有浪漫想像，只剩下滿滿的育兒日常。談到孩子個性，吳姍儒Sandy笑說兒子伶牙俐齒，讓她「非常痛苦」，還自嘲「好種不傳、壞種不斷」，像極了阿公和舅舅。她爆料，兒子曾直接嫌棄她泡的牛奶不好喝，還叫她「不要再泡了」，而小的才一歲四個月，卻已經開始學說話，讓她既驚訝又哭笑不得。孩子的情緒反差也讓吳姍儒Sandy印象深刻，哥哥會在睡前溫柔地說：「媽媽你去工作的時候，我好想你。」，但只要心情不好，下一秒就改口：「我要找別人當我媽媽。」讓她直呼育兒真的是高強度心理訓練。

▲HUR+（楊珊雯拍攝）

她也分享一段驚險又好笑的育兒插曲，坦言自己曾因為太累做惡夢，夢到有人一直捏她，結果在夢中反射動作，差點真的捏到兒子的頭，嚇得立刻清醒，笑說「媽媽真的不能太疲勞」。迎接馬年，她笑說希望大家「馬尼(money)很多」，她也教孩子一些過年吉祥話，今年就可以要一些紅包，但也立刻補一句：「錢這種身外之物，小孩不用懂，放在媽媽這裡就好。」。

苗可麗說很多人都把她跟餐廳秀做連結，事實上她沒有趕上那時代，只參加末代一場秀，她笑說當年秀場她負責開場演出，「主秀通常是蔡琴，我就是唱開場的那個。」回想起當時的造型，她形容自己看起來就像小女生。談到秀場文化，苗可麗直言一直很嚮往能與「豬大哥」同台演出，「在電視台合作過，但真的很希望能在秀場一起表演，但可惜已沒機會。」她認為秀場有一種電視無法取代的魅力，特別是餐廳秀形式，觀眾可以近距離欣賞表演，台上台下的互動更直接，也更「接地氣」，帶來截然不同的表演感受，「我覺得那種氛圍真的很好。」

除了舞台上的回憶，苗可麗近年也將重心放在陪伴家人。她透露現在最重要的心願就是爸爸身體健康，只要沒有工作就會回台中陪爸爸，「只要有休息兩天，我一定回去。」就連過年也選擇留在家人身邊，把時間都留給父親。她語氣溫柔地說，現在的自己，更懂得珍惜相處的時光。從秀場舞台到家庭日常，苗可麗用自己的方式，在人生不同階段找到重心，也讓人看見她在螢光幕之外，真誠而踏實的一面。