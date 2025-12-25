ARKis用行動力挺創世寒士吃飽30 捐表演服競標做公益

【互傳媒／記者 楊珊雯／台北 報導】創世基金會「寒士吃飽30」送禮到家已邁入第36年，是每年農曆年前重要的弱勢關懷行動。人氣男團ARKis 十分認同創世「送禮到家」的公益精神，ARKis特別以關懷大使身分走訪創世新店院，除參與製作年節手作品送給院民，表達最真摯的關懷，也呼籲民眾及企業支持「寒士吃飽30」送禮到家，讓植物人及弱勢家庭在寒冬中感受最直接的溫暖。

▲ARKis用行動力挺創世寒士吃飽30（創世基金會提供）

ARKis 八位團員在創世職能治療師的協助下，與院民一同製作象徵「年年有餘」的年節手作飾品，透過共同手作的接觸，為院民增添一份溫暖的能量。ARKis 團員表示，團名寓意「希望與重生」，團員們將這份信念帶進院內，鼓勵院民在新的一年裡懷抱希望與勇氣。

ARKis團員更慷慨捐獻出道表演服及個人簽名照等，將於創世基金會新店院官方 FB粉絲專頁進行公益競標，義賣所得將全數捐助「寒士吃飽30」送禮到家經費。ARKis也期盼透過影響力拋磚引玉，帶動更多民眾一起參與公益，讓愛心串聯與擴散。

創世基金會新店院院長張姝閑表示，近年受關稅、通膨及天災影響，公益捐款更加分散及募集困難，但植物人服務經費卻不減反升，面臨前所未有的挑戰，新店院今年較去年捐款累計短少330萬，為服務弱勢植物人咬牙苦撐。創世「寒士吃飽30－送禮到家」將於明年 2 月 2 日起至 2 月 13 日展開，由工作人員及義工親送祝福年禮與紅包到植物人家庭及弱勢族群手中。